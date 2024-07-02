Kocasına Nude Atan Kadın Aldığı Cevapla Neye Uğradığını Şaşırmış!
Kocasına Nude Atan Kadın Aldığı Cevapla Neye Uğradığını Şaşırmış!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, programın yanı sıra sosyal medya hesabında da takipçilerine danışmanlık veriyor. Bir takipçisinin kendisine yönlendirdiği soru ise Ezmeci'yi epey şaşırttı.
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Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, programın yanı sıra sosyal medya hesaplarını da aktif kullanıyor.
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Sık sık sosyal medya hesaplarından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ezmeci verdiği yanıtlarla gündem olurken bu defa bir takipçisi ve kocasının diyaloğu okuyanları şaşırttı.
Eşine işteyken "tahrik edici" fotoğraf attığını belirten takipçi eşinden bu konuda yanıt alamazken, eve döndüğünde de kocasının kendisine kızdığını aktardı.
Kocasının "Biz nişanlı mıyız?" dediğini de belirten takipçi bu konuda dert yanarken, Ezmeci bu sorunu yanıtsız bırakmadı.
Ezmeci bu soruna 'Şimdi atmam nişanlıyken atmamdan daha doğru, seni özledim ve attım. Seninle özel bir şeyler yaşamayı özledim, kocamı özlemek ve istemek en doğal hakkım' diyebilirsiniz diyerek yanıt verdi.
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