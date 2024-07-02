Kızılcık Şerbeti'nin Dik Başlı Nursema'sı Ceren Karakoç Nasıl Oyuncu Olduğunu Anlattı!
Kızılcık Şerbeti'nin Dik Başlı Nursema'sı Ceren Karakoç Nasıl Oyuncu Olduğunu Anlattı!
Kızılcık Şerbeti'ndeki Nursema karakteriyle hepimizin kalbine giren Ceren Karakoç, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in programına konuk olmuştu. Karakoç, burada oyunculuğa ilk adımı nasıl attığını anlattı.
KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Nursema karakteriyle adeta fırtınalar estiren Ceren Karakoç, İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.
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Burada samimi itiraflarda bulunan Karakoç, oyunculuğa ilk adımı attığı Beni Affet dizisi hakkında da konuştu.
Sektöre ilk adımını günlük dizi olan Beni Affet'le atan Karakoç, o diziye nasıl dahil olduğunu İbrahim Selim'de anlattı.
İşte Ceren Karakoç'un oyunculuk serüveni:
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