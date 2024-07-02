Hikâyesinden Şaşarak İzleyenleri Pişman Eden Yerli Dizileri Derledik

Bazı diziler ilk bölümleriyle mükemmel bir yükseliş yaşasa da sosyal medyadaki yorumların yönlendirmesiyle asıl hikayeden şaşılabiliyor. E haliyle izleyiciler de bambaşka bir hikayeyle karşılaşınca diziden soğuyor. X kullanıcıları bunu fark etmiş olacaklar ki 'İzlediğim güne lanet olsun' dedikleri dizileri yazmışlar.