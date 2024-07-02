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Hikâyesinden Şaşarak İzleyenleri Pişman Eden Yerli Dizileri Derledik

Hikâyesinden Şaşarak İzleyenleri Pişman Eden Yerli Dizileri Derledik

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 10:18

Bazı diziler ilk bölümleriyle mükemmel bir yükseliş yaşasa da sosyal medyadaki yorumların yönlendirmesiyle asıl hikayeden şaşılabiliyor. E haliyle izleyiciler de bambaşka bir hikayeyle karşılaşınca diziden soğuyor. X kullanıcıları bunu fark etmiş olacaklar ki 'İzlediğim güne lanet olsun' dedikleri dizileri yazmışlar.

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Bazı yerli diziler gerek sosyal medyadan gelen yorumların etkileri gerekse de oyuncuların beklentileri sonrası hikâyelerinden epey şaşabiliyor.

Bazı yerli diziler gerek sosyal medyadan gelen yorumların etkileri gerekse de oyuncuların beklentileri sonrası hikâyelerinden epey şaşabiliyor.

Mükemmel başlayan diziler sezon ortasında başkalaşım geçirirken, çoğu izleyici buna tepki olarak dizileri izlemeyi bırakıyor.

Mükemmel başlayan diziler sezon ortasında başkalaşım geçirirken, çoğu izleyici buna tepki olarak dizileri izlemeyi bırakıyor.

X'teki yerli dizi tutkunları da bu konudan muzdarip olmuş olacaklar ki "O diziyi izlediğim güne lanet olsun" başlıklı bir tweetle içlerini dökmüşler.

X'teki yerli dizi tutkunları da bu konudan muzdarip olmuş olacaklar ki "O diziyi izlediğim güne lanet olsun" başlıklı bir tweetle içlerini dökmüşler.
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İşte gelen yanıtlardan bazıları:

İşte gelen yanıtlardan bazıları:
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