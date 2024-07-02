Ateş Kuşları'ndan Geldi: Show TV'nin Yeni Dizisi Siyah Kalp'in Başrolü Belli Oldu!
Ateş Kuşları'ndan Geldi: Show TV'nin Yeni Dizisi Siyah Kalp'in Başrolü Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Show TV yeni sezon için pek çok iddialı dizi anlaşması yaparken bunlardan en merak edileni Siyah Kalp oldu. Oyuncu kadrosu yavaş yavaş belirlenen dizide Ateş Kuşları oyuncusu başrol oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için pek çok kanal kolları sıvarken bunlardan biri de Show TV oldu.
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Bahar, Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu dizileriyle sezonun en iyi oranlarını alan kanal, yeni sezonda da oranlarını arttırmaya kararlı.
Yeni sezonun en iddialı işi olarak lanse edilen Siyah Kalp dizisinin hazırlıklarıyla uğraşan Show TV, dizinin kadrosunu yavaş yavaş oluştururken, Birsen Altuntaş başrol erkeği açıkladı.
atv ekranlarında iki sezon yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin başrol erkeğinin Siyah Kalp'te rol alacağını duyuran Birsen Altuntaş, bu ismin Burak Tozkoparan olduğunu açıkladı.
Çekimleri Kapadokya'da yapılacak dizide Tozkoparan "Kerem" adlı başrole hayat verecekken, partnerinin kim olacağına dair henüz net bir bilgi yok.
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