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Ateş Kuşları'ndan Geldi: Show TV'nin Yeni Dizisi Siyah Kalp'in Başrolü Belli Oldu!

Ateş Kuşları'ndan Geldi: Show TV'nin Yeni Dizisi Siyah Kalp'in Başrolü Belli Oldu!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 09:29

Show TV yeni sezon için pek çok iddialı dizi anlaşması yaparken bunlardan en merak edileni Siyah Kalp oldu. Oyuncu kadrosu yavaş yavaş belirlenen dizide Ateş Kuşları oyuncusu başrol oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için pek çok kanal kolları sıvarken bunlardan biri de Show TV oldu.

Eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için pek çok kanal kolları sıvarken bunlardan biri de Show TV oldu.

Bahar, Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu dizileriyle sezonun en iyi oranlarını alan kanal, yeni sezonda da oranlarını arttırmaya kararlı.

Bahar, Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu dizileriyle sezonun en iyi oranlarını alan kanal, yeni sezonda da oranlarını arttırmaya kararlı.

Yeni sezonun en iddialı işi olarak lanse edilen Siyah Kalp dizisinin hazırlıklarıyla uğraşan Show TV, dizinin kadrosunu yavaş yavaş oluştururken, Birsen Altuntaş başrol erkeği açıkladı.

Yeni sezonun en iddialı işi olarak lanse edilen Siyah Kalp dizisinin hazırlıklarıyla uğraşan Show TV, dizinin kadrosunu yavaş yavaş oluştururken, Birsen Altuntaş başrol erkeği açıkladı.

atv ekranlarında iki sezon yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin başrol erkeğinin Siyah Kalp'te rol alacağını duyuran Birsen Altuntaş, bu ismin Burak Tozkoparan olduğunu açıkladı.

atv ekranlarında iki sezon yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin başrol erkeğinin Siyah Kalp'te rol alacağını duyuran Birsen Altuntaş, bu ismin Burak Tozkoparan olduğunu açıkladı.

Çekimleri Kapadokya'da yapılacak dizide Tozkoparan "Kerem" adlı başrole hayat verecekken, partnerinin kim olacağına dair henüz net bir bilgi yok.

Çekimleri Kapadokya'da yapılacak dizide Tozkoparan "Kerem" adlı başrole hayat verecekken, partnerinin kim olacağına dair henüz net bir bilgi yok.

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