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Kavgalı Ayrılmışlardı: Seren Serengil Magazin Programı Yaptığı Süreç İçin "Hatırlamak İstemiyorum" Dedi!

Kavgalı Ayrılmışlardı: Seren Serengil Magazin Programı Yaptığı Süreç İçin "Hatırlamak İstemiyorum" Dedi!

Seren Serengil
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 22:52

Arto ve Bircan Bali'yle yaptığı magazin programından olaylı bir şekilde ayrılan Seren Serengil, televizyon dünyasındaki serüveni hakkında şok açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Evrim Akın ile Ev Gezmesi

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=mFft0...
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Kaosların ve polemiklerin kraliçesi Seren Serengil, bir süredir TV ekranlarından uzak duruyor. Sebebi de aslında belli gibi...

Kaosların ve polemiklerin kraliçesi Seren Serengil, bir süredir TV ekranlarından uzak duruyor. Sebebi de aslında belli gibi...

Arto ve Bircan Bali'yle birlikte yaptığı magazin programından olaylı bir şekilde ayrılan Serengil, bu ayrılığıyla da her zamanki gibi gündem olmuştu.

Arto ve Bircan Bali'yle birlikte yaptığı magazin programından olaylı bir şekilde ayrılan Serengil, bu ayrılığıyla da her zamanki gibi gündem olmuştu.

Bu olaylı ayrılığın ardından ilk kez konuşan ünlü ismin açıklamalarından eski partnerleri de nasibini aldı elbette.

Bu olaylı ayrılığın ardından ilk kez konuşan ünlü ismin açıklamalarından eski partnerleri de nasibini aldı elbette.

Magazin programları için "Cengiz'le (Semercioğlu) yaptığım süreçte değerliydi" diyen Serengil, "Ondan sonraki süreci hatırlamak istemiyorum" dedi.

Magazin programları için "Cengiz'le (Semercioğlu) yaptığım süreçte değerliydi" diyen Serengil, "Ondan sonraki süreci hatırlamak istemiyorum" dedi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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