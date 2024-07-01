Yetersiz Ulvi Geri Dönüyor! Cevahir ve Ulvi'ye Odaklanacak Geniş Aile'nin Spin-Off Filminden İlk Kare Geldi!
Yetersiz Ulvi Geri Dönüyor! Cevahir ve Ulvi'ye Odaklanacak Geniş Aile'nin Spin-Off Filminden İlk Kare Geldi!
TV ekranlarının sevilen dizisi Geniş Aile, Cevahir ve Ulvi karakterlerine odaklanacak spin-off filmiyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hazırlıklarına başlanan filmden gelen ilk kare, Geniş Aile hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.
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Komedi denince ilk akla gelenlerden biri olan Geniş Aile'den hayranlarını sevindirecek bir haber gelmişti.
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Komedi türündeki en sevilen yapımlardan biri olan Geniş Aile'nin, Ulvi ve Cevahir karakterlerine odaklanacağı spin-off filmiyle izleyicisiyle buluşacağı duyurulmuştu.
Hazırlıklarına hızla başlanan filmle ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Ekipten ilk fotoğraf geldi!
Ekibin bir arada görüldüğü bu fotoğrafın ardından dizinin senarist ve yönetmen Cüneyt İnay'dan sete çıkıldığına dair bi fotoğraf geldi.
İnay'ın fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı.
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