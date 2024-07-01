Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Yetersiz Ulvi Geri Dönüyor! Cevahir ve Ulvi'ye Odaklanacak Geniş Aile'nin Spin-Off Filminden İlk Kare Geldi!

Yetersiz Ulvi Geri Dönüyor! Cevahir ve Ulvi'ye Odaklanacak Geniş Aile'nin Spin-Off Filminden İlk Kare Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 20:45

TV ekranlarının sevilen dizisi Geniş Aile, Cevahir ve Ulvi karakterlerine odaklanacak spin-off filmiyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hazırlıklarına başlanan filmden gelen ilk kare, Geniş Aile hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Komedi denince ilk akla gelenlerden biri olan Geniş Aile'den hayranlarını sevindirecek bir haber gelmişti.

Komedi denince ilk akla gelenlerden biri olan Geniş Aile'den hayranlarını sevindirecek bir haber gelmişti.

Komedi türündeki en sevilen yapımlardan biri olan Geniş Aile'nin, Ulvi ve Cevahir karakterlerine odaklanacağı spin-off filmiyle izleyicisiyle buluşacağı duyurulmuştu.

Komedi türündeki en sevilen yapımlardan biri olan Geniş Aile'nin, Ulvi ve Cevahir karakterlerine odaklanacağı spin-off filmiyle izleyicisiyle buluşacağı duyurulmuştu.

Hazırlıklarına hızla başlanan filmle ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Ekipten ilk fotoğraf geldi!

Hazırlıklarına hızla başlanan filmle ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Ekipten ilk fotoğraf geldi!

Ekibin bir arada görüldüğü bu fotoğrafın ardından dizinin senarist ve yönetmen Cüneyt İnay'dan sete çıkıldığına dair bi fotoğraf geldi.

Ekibin bir arada görüldüğü bu fotoğrafın ardından dizinin senarist ve yönetmen Cüneyt İnay'dan sete çıkıldığına dair bi fotoğraf geldi.

İnay'ın fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı.

İnay'ın fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın