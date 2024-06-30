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Inside Out'tan Game of Thrones'a Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri

Inside Out'tan Game of Thrones'a Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 15:01

Merhabalar. Yine bir dizi-film goygoyuyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da X aleminde birbirinden ilginç ve komik dizi-film paylaşımları yapıldı. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
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2. Haklı bir istek...

2. Haklı bir istek...
twitter.com

3. İstek değil ihtiyaç:

3. İstek değil ihtiyaç:
twitter.com

4. Cenaze mi kına gecesi mi belli değil...

4. Cenaze mi kına gecesi mi belli değil...
twitter.com

5. İdeal ilişki dediğin böyle ol... (devamını getiremedi)

5. İdeal ilişki dediğin böyle ol... (devamını getiremedi)
twitter.com
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6. Arapça film izle.

6. Arapça film izle.
twitter.com

7. Kabus gibi...

7. Kabus gibi...
twitter.com

8. Sevindin mi üzüldün mü bilemedik...

8. Sevindin mi üzüldün mü bilemedik...
twitter.com

9. +1

9. +1
twitter.com

10. Haftaya görüşmek üzere...

10. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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