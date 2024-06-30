Inside Out'tan Game of Thrones'a Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri
Inside Out'tan Game of Thrones'a Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri
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1. Başlıyoruz!
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2. Haklı bir istek...
3. İstek değil ihtiyaç:
4. Cenaze mi kına gecesi mi belli değil...
5. İdeal ilişki dediğin böyle ol... (devamını getiremedi)
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6. Arapça film izle.
7. Kabus gibi...
8. Sevindin mi üzüldün mü bilemedik...
9. +1
10. Haftaya görüşmek üzere...
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