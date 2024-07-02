Partneri Kim Oldu? Gözümüzün Bebeği Alperen Duymaz'dan Bomba Dizi Anlaşması!
Partneri Kim Oldu? Gözümüzün Bebeği Alperen Duymaz'dan Bomba Dizi Anlaşması!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan EGO dizisinde rol alan Alperen Duymaz, bu dizinin ardından sektöre ara verirken yeni yayın dönemi için iddialı bir dizi için anlaşma sağladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle hayatımıza giren Alperen Duymaz son dönemin en aranan oyuncularından biri.
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Son Yaz dizisiyle beraber zirveyi gören Alperen Duymaz'ın son olarak NOW ekranlarında yayınlanan EGO dizisinde izlemiştik.
EGO'nun ardından televizyona ara veren Alperen Korkmaz, Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda ekrana geri dönüyor.
Alperen Duymaz, Temmuz ortasında sete çıkması beklenen Ay Yapım imzalı "Hayat Hırsızı" dizisinin başrolü için anlaştı.
NOW ekranlarında yayınlanacak dizide Alperen Duymaz, Civan karakterini canlandırmaya hazırlanırken, partneri ise çok sevilen bir kadın oyuncu oldu.
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Cemre Baysel, Hayat Hırsızı dizisinde Duymaz'ın partneri olarak ekranlara gelecek.
Siz bu ikilinin uyumunu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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