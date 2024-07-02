Görüş Bildir
Haberler
TV
Partneri Kim Oldu? Gözümüzün Bebeği Alperen Duymaz'dan Bomba Dizi Anlaşması!

Partneri Kim Oldu? Gözümüzün Bebeği Alperen Duymaz'dan Bomba Dizi Anlaşması!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 13:46

Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan EGO dizisinde rol alan Alperen Duymaz, bu dizinin ardından sektöre ara verirken yeni yayın dönemi için iddialı bir dizi için anlaşma sağladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle hayatımıza giren Alperen Duymaz son dönemin en aranan oyuncularından biri.

Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle hayatımıza giren Alperen Duymaz son dönemin en aranan oyuncularından biri.

Son Yaz dizisiyle beraber zirveyi gören Alperen Duymaz'ın son olarak NOW ekranlarında yayınlanan EGO dizisinde izlemiştik.

Son Yaz dizisiyle beraber zirveyi gören Alperen Duymaz'ın son olarak NOW ekranlarında yayınlanan EGO dizisinde izlemiştik.

EGO'nun ardından televizyona ara veren Alperen Korkmaz, Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda ekrana geri dönüyor.

EGO'nun ardından televizyona ara veren Alperen Korkmaz, Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda ekrana geri dönüyor.

Alperen Duymaz, Temmuz ortasında sete çıkması beklenen Ay Yapım imzalı "Hayat Hırsızı" dizisinin başrolü için anlaştı.

Alperen Duymaz, Temmuz ortasında sete çıkması beklenen Ay Yapım imzalı "Hayat Hırsızı" dizisinin başrolü için anlaştı.

NOW ekranlarında yayınlanacak dizide Alperen Duymaz, Civan karakterini canlandırmaya hazırlanırken, partneri ise çok sevilen bir kadın oyuncu oldu.

NOW ekranlarında yayınlanacak dizide Alperen Duymaz, Civan karakterini canlandırmaya hazırlanırken, partneri ise çok sevilen bir kadın oyuncu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cemre Baysel, Hayat Hırsızı dizisinde Duymaz'ın partneri olarak ekranlara gelecek.

Cemre Baysel, Hayat Hırsızı dizisinde Duymaz'ın partneri olarak ekranlara gelecek.

Cemre Baysel babasının intikamı almak için üvey annesinin evine yıllar sonra Leylim adıyla çalışmak için giden Leyla karakterini canlandıracak.

Siz bu ikilinin uyumunu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın