Kızılcık Şerbeti Setinde Meğer Oyuncular Birbirlerini Lakapları ile Çağırıyorlarmış!
Kızılcık Şerbeti Setinde Meğer Oyuncular Birbirlerini Lakapları ile Çağırıyorlarmış!
Geçtiğimiz günlerde, Kızılcık Şerbeti ekibi Ali Sunal ile Aramızda programına konuk olmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı, Fatih'i ve Çimen'inin olduğu yayında oyuncular lakaplarını açıkladı.
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Kızılcık Şerbet ekibinin katıldığı Ali Sunal ile Aramızda programından detaylar sık sık sosyal medyada gündem oluyor.
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Dizinin Nursema'sı (Ceren Yalazoğlu Karakoç), Fatih'i (Doğukan Güngör) ve Çimen'i (Selin Türkmen) aynı yayında buluşmuştu.
Oldukça eğlenceli geçen programda dizi ile ilgili konuşan oyuncular sette birbirlerine karşı kullandıkları lakaplar olduğunu itiraf etti.
Kesin Fatih'in lakabı vardır sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Fatih'e henüz kimse bir lakap takmamış. Neyse ki biz ekran karşısında kullanıyoruz😅
Ama yönetmen Nursema'ya, ilk bölümlerden bu yana çok değiştiği için "Nurfena" diyormuş.
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Selin Türkmen ise "Çimen evlendikten sonra başladı" diyerek kendi lakabını gülerek ekliyor: "Nurçimen"😂
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