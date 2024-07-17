Yerli John Wick Hayırlı Olsun! Barış Arduç'un Yeni Filmindeki Rolü Belli Oldu
Yerli John Wick Hayırlı Olsun! Barış Arduç'un Yeni Filmindeki Rolü Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Murat Menteş'in çizgi roman karakteri Dehşet Bey sinema filmi oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrolü oynayacak isim Barış Arduç oldu. Detaylar içerikte!
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Yazar Murat Menteş'in sıkı takipçileri bilir; çizgi roman karakteri Dehşet Bey çok sevilen ve John Wick'e benzetilen bir figür... Uzun zamandır da sinema filmi olarak ekranlara geleceği konuşulup duruyordu.
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Nitekim O3 Medya’nın kurucusu Saner Ayar da geçtiğimiz günlerde gazeteci Birsen Altuntaş'ın YouTube programına katılmış ve yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturacağı Dehşet Bey'in film hazırlıklarının başladığını duyurmuştu.
Saner Ayar yaptığı açıklamalarda Dehşet Bey'i çok büyük bir film olarak nitelendirmiş ve Murat Menteş'in kurgusal karakterinin John Wick kadar iyi bir yapım olacağını iddia etmişti. Hatta başrolün bile belli olduğunu ima etmişti.
Ve evet haberin başlığından da anlayacağınız üzere yerli John Wick aktörümüz nihayet belli oldu! Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dehşet Bey'i son zamanların en popüler ve sevilen oyuncusu Barış Arduç canlandıracak. Barış Arduç'tan da bu haberi doğrulayan Instagram paylaşımı çoktan geldi bile!
Filmin oyuncu kadrosu ve ne zaman sete çıkacağı henüz belli değil. Ama biz şimdiden heyecanlıyız. Zira John Wick modunda Barış Arduç gözlerimizi bayram ettirecek, ondan hiç şüphemiz yok.
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yerli John wick mi? beni bir gülme tuttu.
ulan adam salon adamı ne john wick