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Netflix'in Sevilen Dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 2. Sezonundan Müjdeli Haber Geldi

Netflix'in Sevilen Dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 2. Sezonundan Müjdeli Haber Geldi

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 11:38

Netflix 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın ikinci sezonunun yayın tarihini duyurdu. Dizinin hayranlarından bu müjdeli haber için tepkiler gecikmedi.

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Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın başrolde oynadığı Netflix dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' ilk sezonuyla çok beğenilmiş ve yaklaşık iki yıldır dizinin hayranları ikinci sezon için gün sayar olmuştu.

Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın başrolde oynadığı Netflix dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' ilk sezonuyla çok beğenilmiş ve yaklaşık iki yıldır dizinin hayranları ikinci sezon için gün sayar olmuştu.

Charles King’in “Midnight At The Pera Palace“ romanından uyarlanan ve Hazal Kaya'yı Esra olarak geri döndürecek olan diziden bomba gibi o haber nihayet geldi.

Charles King’in “Midnight At The Pera Palace“ romanından uyarlanan ve Hazal Kaya'yı Esra olarak geri döndürecek olan diziden bomba gibi o haber nihayet geldi.

Netflix 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın ikinci sezon bölümlerinin 12 Eylül tarihinde geleceğini duyurdu.

Tabii bu güzel habere dizinin hayranlarından tepkiler gecikmedi. Gelin hemen o tepkilere hep birlikte bakalım.

Tabii bu güzel habere dizinin hayranlarından tepkiler gecikmedi. Gelin hemen o tepkilere hep birlikte bakalım.

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