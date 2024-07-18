Yalan Dünya Dizisinin Finaliyle İlgili Ortaya Atılan Teori Kafaları Karıştırdı!
Yalan Dünya Dizisinin Finaliyle İlgili Ortaya Atılan Teori Kafaları Karıştırdı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@ttmultiedits/...
Gülse Birsel'in kaleminden çıkan enfes dizi Yalan Dünya erken finaliyle herkesi üzse de en azından mutlu sonla bitmişti. Herkesin mutlu olduğu final izleyiciyi tatmin etse de bir izleyicinin ortaya attığı teori kafaları karıştırdı.
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Gülse Birsel'in Avrupa Yakası'nın ardından en iyi işi olan Yalan Dünya gelmiş geçmiş en komik sitcomların başında geliyor.
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Kadrosu yıldızlar geçidi gibi olan dizi reytingleri nedeniyle beklenenden daha erken final yaparken, final bölümünün mutlu sonla ekrana gelmesi izleyiciyi tatmin etmişti.
Yalan Dünya'nın halihazırda olan finali ne etliye ne sütlüye karışırken, bir izleyici Yalan Dünya jenerik şarkısındaki detaylarla alternatif bir son hayal etmiş.
Jenerikteki "Bir gün bir bakacağız herkes ayrı her şey rüya" kısmına dikkat çeken izleyici, Deniz ve Bora'nın İstanbul'a geldikten sonra hayal kırıklığı yaşayıp İzmir'e geri döndükleri bir final ihtimalini ortaya koydu.
Vallahi olur mu olurdu. Peki siz bu final fikri hakkında ne düşünüyorsunuz?
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