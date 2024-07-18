Nursel Ergin'in "Ailesine Vakit Ayırmak İçin" Ayrıldığı Gelinim Mutfakta'nın Yeni Sunucusu Belli Oldu!
Nursel Ergin'in "Ailesine Vakit Ayırmak İçin" Ayrıldığı Gelinim Mutfakta'nın Yeni Sunucusu Belli Oldu!
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da sık sık değişen sunucu bir kez daha değişti! Nursel Ergin'in ailesine vakit ayırmak için ayrıldığı programın yeni sunucusu belli oldu.
Kaynak: 2. Sayfa Official
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Gündüz kuşağının en çok sevilen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta yeni sezonda da Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.
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Son olarak Nursel Ergin'in sunduğu programda daha önce Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan, Demet Akalın ve "yıldız yağmuru" adı altında pek çok ünlü isim sunmuştu.
Yarışmayı tam 585 bölüm sunan Nursel Ergin, geçtiğimiz sezonun sonunda ailesiyle daha fazla vakit geçirebilmek için programdan ayrıldığını açıklamıştı.
2. Sayfa Official'ın iddiasına göre programın yeni sunucusu Aslı Hünel oldu.
Son olarak Gelin Evi'ni sunan ünlü isim böylece Show TV'den Kanal D'ye transfer olmuş oldu.
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