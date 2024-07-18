Çocukluğundan Beri Hayaliymiş! MasterChef'te Fırtına Gibi Esen Hakan'ı Yakından Tanıyalım

MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Kadroya seçilen yarışmacıların özel hayatı ise merak konusu oluyor. Peki MasterChef Türkiye'de ikinci sıradan ana kadroya seçilen Hakan Dündar kim? Nereli ve neden bu yarışmaya katıldı? Tüm bu soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.