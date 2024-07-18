Çocukluğundan Beri Hayaliymiş! MasterChef'te Fırtına Gibi Esen Hakan'ı Yakından Tanıyalım
Çocukluğundan Beri Hayaliymiş! MasterChef'te Fırtına Gibi Esen Hakan'ı Yakından Tanıyalım
MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Kadroya seçilen yarışmacıların özel hayatı ise merak konusu oluyor. Peki MasterChef Türkiye'de ikinci sıradan ana kadroya seçilen Hakan Dündar kim? Nereli ve neden bu yarışmaya katıldı? Tüm bu soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda yer aldığı MasterChef Türkiye programında ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor.
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TV8 ekranlarında yayınlanan programda yarışmacılar düellolarda karşı karşıya gelerek kıyasıya bir rekabet sergiliyor. Her akşam bir yarışmacı beyaz önlüğü kaparak bir sonraki tura geçmeye hak kazanıyor.
Haliyle ana kadroya seçilen yarışmacıların kim olduğu, nereden geldiği, MasterChef Türkiye yarışmasına neden katıldığı, programda neyi amaçladıkları kısaca tüm özel hayatları merak konusu oluyor.
Bu yarışmacılardan birisi de ana kadroya ikinci olarak seçilen 26 yaşındaki Hakan Dündar. İzleyenler hatırlar; kendisi bir hayli iddialı bir yarışmacı. İlk turda kuzu sırt yaparak şeflerden iki evet oyu almış ve bir üst tura çıkmıştı.
Daha sonrasında hamburger düellosunda Batuhan ve Kadir ile karşı karşıya gelmiş ve rakiplerini geride bırakmıştı. Ana kadro seçimlerinin ikinci aşamasında şefler yarışmacılardan yaratıcı bir kabak tabağı hazırlamaları istemiş, Hakan da bu tabağı başarıyla çıkarmıştı.
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Ama onu ana kadroya seçtiren asıl yemek karides dumpling olmuştu. Hakan, daha önce yapmadığı bu yemeği başarıyla yapmış, şeflerden de övgü alarak MasterChef Türkiye'nin ikinci yarışmacısı olarak seçilmişti.
Peki şeflerin öve öve bitiremediği, yarışmada geleceği bir hayli parlak olan Hakan Dündar kim? Onu bu yarışmaya başvuru yapması için motive eden şey ne oldu?
26 yaşındaki Hakan Dündar aslen Bursalı. 2009 yılında aşçılık mesleğini icra etmeye başlamış. Gençken pek çok restoran ve otelde çalışmış. Programda da dile getirdiği üzere aşçılık mesleği ta çocukluğundan beri içinde var.
Instagram'da 4800'den fazla takipçisi olan Hakan, ana kadroya seçilmesini paylaştığı bir gönderiyle takipçilerine duyurmuştu. 4800 dedik ama bakmayın bu sayı gün geçtikçe artıyor.
Zira Hakan 2024-2025 MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından biri. Bakalım önümüzdeki düellolarda nasıl bir performans sergileyecek? Bunu hep birlikte göreceğiz.
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