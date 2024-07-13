MasterChef Türkiye'nin Ana Kadrosuna Seçilen İkinci Yarışmacı Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'nin Ana Kadrosuna Seçilen İkinci Yarışmacı Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları giderek belli oluyor. Ana kadroda ikinci önlüğü alan yarışmacı bugün belli oldu. Detaylar içerikte!
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MasterChef ana kadro heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 12 kişilik yarışmacı kadrosunun ilk yarışmacısı, dün akşam Kilis tava hazırlama mücadelesini kazanan Zeynep olmuştu.
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Bu akşamki MasterChef yayınında da programda damga vuracak olaylar yaşandı. Yarışmacı Deniz sağlık sorunu yaşadığı için yemeğini yapamadı.
Yarışmacılarla MasterChef jürileri arasında bazı gergin anlar yaşandı. Bazen de konsantresi bozulan yarışmacılara Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna destekleyici sözler dile getirdi.
Kıyasıya rekabet yaşanan MasterChef'te son üçe Bera, Hakan ve Onur kaldı. İkinci önlüğün sahibi yemeğini başarıyla çıkaran Hakan oldu.
Şefler daha önce yapmadığı yemeği başarıyla yapan Hakan'a övgü dolu sözler dile getirdi. Hakan'ın yarışmanın daha en başında kendini belli ettiğini dile getirdiler.
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