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MasterChef 2024'te Mehmet Şef'e Tepkisi ile Güldüren Yarışmacı Rizeli Mehmet Akif Kimdir?

MasterChef 2024'te Mehmet Şef'e Tepkisi ile Güldüren Yarışmacı Rizeli Mehmet Akif Kimdir?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 14:50

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jürisinde yer aldığı MasterChef'in dikkat çeken yarışmacılarından biri Rizeli Mehmet Akif oldu. Mehmet Akif'in yaşamı merak edildi. İşte MasterChef Mehmet Akif hakkında bilgiler...

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TV8'de her gün ekrana gelen MasterChef, tam gaz yayın hayatına devam ediyor. Bu sırada ana kadro da yavaş yavaş belli oluyor.

TV8'de her gün ekrana gelen MasterChef, tam gaz yayın hayatına devam ediyor. Bu sırada ana kadro da yavaş yavaş belli oluyor.

Elemelerden bu yana her yıl olduğu gibi bir yarışmacı komikliği ve kendine has tarzı ile dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Elemelerden bu yana her yıl olduğu gibi bir yarışmacı komikliği ve kendine has tarzı ile dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

O kişi düellolarda Mehmet Şef ile atışması gündem olan Mehmet Akif oldu.

O kişi düellolarda Mehmet Şef ile atışması gündem olan Mehmet Akif oldu.

Rizeli Mehmet Akif ikinci haftaya yemekleriyle damga vurmuştu. Şimdi de Mehmet Şef ile diyaloğu sosyal medyanın gündeminde.

Rizeli Mehmet Akif ikinci haftaya yemekleriyle damga vurmuştu. Şimdi de Mehmet Şef ile diyaloğu sosyal medyanın gündeminde.

Herkes onu çok sevdi ve kim olduğunu merak ediyor. MasterChef Mehmet Akif Yazıcı yarışmaya Rize Çayeli'den katıldı.

Herkes onu çok sevdi ve kim olduğunu merak ediyor. MasterChef Mehmet Akif Yazıcı yarışmaya Rize Çayeli'den katıldı.
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Doğma büyüme Rizeli olan yarışmacı, Çayeli'nde yaşıyor. Yaşadığı yerde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Akif, lise mezunu.

Doğma büyüme Rizeli olan yarışmacı, Çayeli'nde yaşıyor. Yaşadığı yerde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Akif, lise mezunu.

Yarışmada ise kendini eleme turunda yaptığı hamsili içili köfteyle bir üst tura çıkarak göstermişti.

Yarışmada ise kendini eleme turunda yaptığı hamsili içili köfteyle bir üst tura çıkarak göstermişti.

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