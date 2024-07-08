MasterChef 2024'te Mehmet Şef'e Tepkisi ile Güldüren Yarışmacı Rizeli Mehmet Akif Kimdir?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jürisinde yer aldığı MasterChef'in dikkat çeken yarışmacılarından biri Rizeli Mehmet Akif oldu. Mehmet Akif'in yaşamı merak edildi. İşte MasterChef Mehmet Akif hakkında bilgiler...