MasterChef Tarihinde Bir İlk: Şefler 3 Yarışmacıyı Aynı Anda Elemek Zorunda Kaldı!
MasterChef Tarihinde Bir İlk: Şefler 3 Yarışmacıyı Aynı Anda Elemek Zorunda Kaldı!
MasterChef Türkiye yarışmasında üçlü düellolar devam ediyor. Yarışmacılar şeflerin istedikleri yemeği çıkarıp bir üst tura geçmeye çalışıyor. Tabii bu anlarda da yarışmacıların istemediği olaylar başlarına geliyor. Yarışmanın son bölümünde üç yarışmacının aynı anda elenmesi de bunlardan biri. Gelin MasterChef tarihinde bir ilk olan o anlara hep birlikte bakalım.
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MasterChef Türkiye'nin dün akşamki programında yarışma tarihinde bir ilk yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, üçlü elemede üç yarışmacıyı da elemek zorunda kaldı.
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Şefler üçlü düelloda Batuhan, Hakan ve Çağatay adlı yarışmacılardan balıktan yapılan soğuk barbun dolması yapmalarını istemişti.
Ancak yarışmacıların üçünün yemeğinden de kılçık çıktı. Haliyle şefler bu olay karşısında şok oldu.
MasterChef programına damga vuran bu olay karşısında Somer Sivrioğlu durumu şu sözlerle açıkladı:
MasterChef Türkiye'de bir ilk olan o anları buradan izleyebilirsiniz:
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