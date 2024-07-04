MasterChef Tarihinde Bir İlk: Şefler 3 Yarışmacıyı Aynı Anda Elemek Zorunda Kaldı!

'MasterChef'in deniz ürünü olan etaplarındaki en büyük kabusu balıktan kılçık çıkması. Daha önce pek çok yarışmacının başına geldi ama bugün yaşadığımız hepimiz için bir ilk oldu. İlk kez üçlü elemelerde üç arkadaşımızın tabağından da kılçık çıktı. Biz kılçık çıktığı anda o tabağı atlıyoruz ve değerlendirmeye almıyoruz. Hiçbiriniz üçüncü tura kalamıyorsunuz. Umutlu olduğumuz üç arkadaşımızdınız. Heyecanlı bir mücadele bekliyorduk. Ama sonu hiç iyi olmadı. Size söyleyebileceğimiz tek şey önümüzdeki sene direkt olarak gelip MasterChef’te yarışabilirsiniz. Ama bu sene için maalesef üçünüzün de MasterChef hayali burada sona eriyor.”