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MasterChef Tarihinde Bir İlk: Şefler 3 Yarışmacıyı Aynı Anda Elemek Zorunda Kaldı!

MasterChef Tarihinde Bir İlk: Şefler 3 Yarışmacıyı Aynı Anda Elemek Zorunda Kaldı!

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 09:57

MasterChef Türkiye yarışmasında üçlü düellolar devam ediyor. Yarışmacılar şeflerin istedikleri yemeği çıkarıp bir üst tura geçmeye çalışıyor. Tabii bu anlarda da yarışmacıların istemediği olaylar başlarına geliyor. Yarışmanın son bölümünde üç yarışmacının aynı anda elenmesi de bunlardan biri. Gelin MasterChef tarihinde bir ilk olan o anlara hep birlikte bakalım.

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MasterChef Türkiye'nin dün akşamki programında yarışma tarihinde bir ilk yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, üçlü elemede üç yarışmacıyı da elemek zorunda kaldı.

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki programında yarışma tarihinde bir ilk yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, üçlü elemede üç yarışmacıyı da elemek zorunda kaldı.

Şefler üçlü düelloda Batuhan, Hakan ve Çağatay adlı yarışmacılardan balıktan yapılan soğuk barbun dolması yapmalarını istemişti.

Şefler üçlü düelloda Batuhan, Hakan ve Çağatay adlı yarışmacılardan balıktan yapılan soğuk barbun dolması yapmalarını istemişti.

Ancak yarışmacıların üçünün yemeğinden de kılçık çıktı. Haliyle şefler bu olay karşısında şok oldu.

Ancak yarışmacıların üçünün yemeğinden de kılçık çıktı. Haliyle şefler bu olay karşısında şok oldu.

MasterChef programına damga vuran bu olay karşısında Somer Sivrioğlu durumu şu sözlerle açıkladı:

MasterChef programına damga vuran bu olay karşısında Somer Sivrioğlu durumu şu sözlerle açıkladı:

'MasterChef'in deniz ürünü olan etaplarındaki en büyük kabusu balıktan kılçık çıkması. Daha önce pek çok yarışmacının başına geldi ama bugün yaşadığımız hepimiz için bir ilk oldu. İlk kez üçlü elemelerde üç arkadaşımızın tabağından da kılçık çıktı. Biz kılçık çıktığı anda o tabağı atlıyoruz ve değerlendirmeye almıyoruz. Hiçbiriniz üçüncü tura kalamıyorsunuz. Umutlu olduğumuz üç arkadaşımızdınız. Heyecanlı bir mücadele bekliyorduk. Ama sonu hiç iyi olmadı. Size söyleyebileceğimiz tek şey önümüzdeki sene direkt olarak gelip MasterChef’te yarışabilirsiniz. Ama bu sene için maalesef üçünüzün de MasterChef hayali burada sona eriyor.”

MasterChef Türkiye'de bir ilk olan o anları buradan izleyebilirsiniz:

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