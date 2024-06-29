MasterChef Türkiye Jürileri, Bir Yarışmacının İddialı Dövmesini Görünce Şaşakaldı
MasterChef Türkiye Jürileri, Bir Yarışmacının İddialı Dövmesini Görünce Şaşakaldı
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ediyor. Ana kadroya seçilmek için yarışan yarışmacılardan birinin iddiası şefleri şaşırtmaya yetti. Detaylar içerikte!
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TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması MasterChef Türkiye, birbirinden farklı kültürden gelen yarışmacılarla izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacıların ve şeflerin hayat hikayeleri programa damgasını vuruyor. Bazılarının da iddiaları...
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Bu akşamki eleme heyecanında Cihan adlı bir yarışmacının sözleri MasterChef jürilerinin dikkatinden kaçmadı, izleyenleri ise oldukça şaşırttı.
Yarışmacı, koluna yaptığı dövme çerçevesini gösterdi ve bu çerçevenin içini MasterChef kupasıyla doldurmak istediğini söyledi.
Yaptığı eleme yemeğiyle şeflerden 3 evet almayı başarabilen Cihan adlı yarışmacının o iddialı anlarını buradan izleyebilirsiniz:
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