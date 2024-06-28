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MasterChef Türkiye Jürilerinin Yarışmacıya Yaptıkları Şaka İzleyenleri Çok Güldürdü!

MasterChef Türkiye Jürilerinin Yarışmacıya Yaptıkları Şaka İzleyenleri Çok Güldürdü!

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 11:22

MasterChef Türkiye'de şeflerin yarışmacı Emre Ün'ün ailesine yaptıkları şaka izleyenleri güldürdü. Detaylar içerikte!

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MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadro için eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu -ya da yediği diyelim- yarışmada eleme adaylarının hikayeleri izleyenlerin ilgisini çekiyor.

MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadro için eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu -ya da yediği diyelim- yarışmada eleme adaylarının hikayeleri izleyenlerin ilgisini çekiyor.

Tabii bu seneki MasterChef'te eleme adaylarının yemekleri kadar şeflerin hikayeleri ve tavırları da daha şimdiden çok konuşulur oldu. Dün akşamki yarışmada Mehmet Şef'in çocukken geçirdiği kaza izleyenleri üzmüşken seyircileri gülümseten anlar da yaşandı.

Tabii bu seneki MasterChef'te eleme adaylarının yemekleri kadar şeflerin hikayeleri ve tavırları da daha şimdiden çok konuşulur oldu. Dün akşamki yarışmada Mehmet Şef'in çocukken geçirdiği kaza izleyenleri üzmüşken seyircileri gülümseten anlar da yaşandı.

Şefler Silivri'den katılan Emre Ün adlı yarışmacının ailesine yaptıkları şakayla ekran başındaki herkesi güldürdü. Emre Ün yarışmada çupra balığı kullanarak bir tabak hazırladı ve şefler Ün'ün yaptığı yemeği olağanüstü buldu.

Şefler Silivri'den katılan Emre Ün adlı yarışmacının ailesine yaptıkları şakayla ekran başındaki herkesi güldürdü. Emre Ün yarışmada çupra balığı kullanarak bir tabak hazırladı ve şefler Ün'ün yaptığı yemeği olağanüstü buldu.

MasterChef'in önceki yarışmacılarından biri olan Metin Yavuz ile aynı dönemde çalışan Emre Ün'e şefler başarılı performansından dolayı 3 evet oyu verdi. Yarışmacının ailesine ise unutulmaz bir şaka yaptılar.

MasterChef'in önceki yarışmacılarından biri olan Metin Yavuz ile aynı dönemde çalışan Emre Ün'e şefler başarılı performansından dolayı 3 evet oyu verdi. Yarışmacının ailesine ise unutulmaz bir şaka yaptılar.

Yarışmacı Emre'nin ailesine yapılan şakayı buradan izleyebilirsiniz:

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