Deprem Mağduru MasterChef Yarışmacısı Hatay'daki Son Durumu Anlattı
Deprem Mağduru MasterChef Yarışmacısı Hatay'daki Son Durumu Anlattı
MasterChef 2024 yarışmacısı Cansel, Hatay'daki büyük depreme yakalanan mağdurlardan biri. MasterChef yarışmacısı, Hatay'ın son halini anlattı.
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Uzun süredir beklediğimiz MasterChef Türkiye sonunda başladı.
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Şu an as kadroya girecek yarışmacı adaylarının yarıştığı MasterChef'te her bölüm enfes yemekler yapılırken, son bölümde Hatay depremi mağduru Cansel gündem oldu.
Hatay'dan gelen Cansel, Mehmet Şef'in "Hatay'da son durumlar ne?" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Deprem zamanı ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirten Cansel, şu an çalışmaların devam ettiğini ve bazı depremzedelerin konteyner ev bazılarının çadırda kaldığını açıkladı.
İşte MasterChef yarışmacısının Hatay yorumu:
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