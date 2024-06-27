Şaşırtan Final: Survivor Yunanistan Şampiyonu Belli Oldu!
Şaşırtan Final: Survivor Yunanistan Şampiyonu Belli Oldu!
Yine Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor 2024 Yunanistan'ın büyük finali sonunda geldi çattı. Dalaka, Fanis ve Daniel'in yarıştığı gecede şampiyon olan isim herkesi şaşırttı.
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Yapımcılığını yine Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor Yunanistan'da büyük final sonunda gelip çattı.
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Dalaka, Daniel ve Fanis'in final için kıyasıya mücadele ettiği gecede en iddialı kadın yarışmacılardan Dalaka 3. olarak yarışmaya veda etti.
Final düellosunda Fanis ve Daniel'in heyecanlandıran mücadelesi Survivor Türkiye izleyicilerini de etkisi altına alırken, büyük yarışta şampiyon sonunda belli oldu.
Daniel, Survivor Yunanistan All Star'ın şampiyonu oldu.
İşte o anlar:
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