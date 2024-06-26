Çok Daha Özenli: Yine Acun'un Yaptığı Survivor Yunanistan Finali Kıyaslamalara Yol Açtı!
Çok Daha Özenli: Yine Acun'un Yaptığı Survivor Yunanistan Finali Kıyaslamalara Yol Açtı!
Survivor All Star finali geçtiğimiz haftalarda yapılırken, yine Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Yunanistan'da büyük final henüz oluyor. Final izleyicileri meraklandırırken, Survivor Yunanistan parkurlarının daha özenli olması dikkatlerden kaçmadı.
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Ogeday ve Nefise arasında geçen büyük Survivor finalinde kazanan Ogeday oldu ve ikinci kez şampiyonluğu göğüsledi.
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Tüm oyunların izleyicilerin gözü önünde oynanması ve diğer yarışmacıların oyun alanına inmesiyle rakip taraflar arasında mod düşüklüğü apaçık olurken, Survivor Yunanistan'daki detaylar gözden kaçmadı.
Büyük final için hazırlanılan Survivor Yunanistan, yine Acun Ilıcalı tarafından düzenlenirken bizdeki finale nazaran daha geniş bir alanda ve yarış alanı ile izleyici alanı ayrılmış durumda.
Finale kalan Fanis ve Dalaka'nın rakibi tutan izleyici ve yarışmacılardan bağımsız yarışabileceği bu ortam daha adaletli bir alan sunarken, akıllara Nefise ve Ogeday'ın herkesin içinde yer aldığı kalabalık parkuru getirdi.
Yarışmacılar ve izleyicilerin daima bir arada olduğu ve olumsuz tüm yorumların duyulabildiği bu ortamın ardından Survivor Yunanistan için çok daha adil bir oyun alanı yapılmış.
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