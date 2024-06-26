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Erkan Kolçak Köstendil'den Ulan İstanbul'daki Karlos ve Yaren Hakkında İtiraf!

Erkan Kolçak Köstendil'den Ulan İstanbul'daki Karlos ve Yaren Hakkında İtiraf!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 11:37

Kanal D'nin bir yaz dizisi olarak başlamasına rağmen reyting rekorları kıran dizisi Ulan İstanbul hala dilimizden düşüremediğimiz bir iş olurken, dizide Karlos'a hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'den yıllar sonra itiraf geldi.

KAYNAK: Ne İzledik

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2014 yılında bir yaz dizisi olarak hayatımıza giren Ulan İstanbul, enfes bir başlangıç yapmasına rağmen sonrasında düşük reytinglerle ekranlara veda etmişti.

2014 yılında bir yaz dizisi olarak hayatımıza giren Ulan İstanbul, enfes bir başlangıç yapmasına rağmen sonrasında düşük reytinglerle ekranlara veda etmişti.

39 bölüm süren dizi hala bir fenomen olurken, dizinin Karlos'u Erkan Kolçak Köstendil, Ne İzledik'e konuştu.

39 bölüm süren dizi hala bir fenomen olurken, dizinin Karlos'u Erkan Kolçak Köstendil, Ne İzledik'e konuştu.

Dizide Şebnem Bozoklu'yla partner olan Köstendil, Karlos ve Yaren'in hikâyesi hakkında kendisine sorulan soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

Dizide Şebnem Bozoklu'yla partner olan Köstendil, Karlos ve Yaren'in hikâyesi hakkında kendisine sorulan soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

"Sizce şu an Ulan İstanbul'un efsane çifti Karlos ve Yaren ne yapıyordur?'' sorusunu Köstendil, ''Bence şu an Yaren pavyonda; Karlos da yasa dışı bir işte Kandemir Abi gelse de bizi kurtarsa diye bekliyordur.'' şeklinde cevapladı.

"Sizce şu an Ulan İstanbul'un efsane çifti Karlos ve Yaren ne yapıyordur?'' sorusunu Köstendil, ''Bence şu an Yaren pavyonda; Karlos da yasa dışı bir işte Kandemir Abi gelse de bizi kurtarsa diye bekliyordur.'' şeklinde cevapladı.

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