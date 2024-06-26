Erkan Kolçak Köstendil'den Ulan İstanbul'daki Karlos ve Yaren Hakkında İtiraf!

Kanal D'nin bir yaz dizisi olarak başlamasına rağmen reyting rekorları kıran dizisi Ulan İstanbul hala dilimizden düşüremediğimiz bir iş olurken, dizide Karlos'a hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'den yıllar sonra itiraf geldi.

KAYNAK: Ne İzledik