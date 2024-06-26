Yabani Dizisine Yeni Sezonda 5 Yeni Oyuncu Geliyor!
Yabani Dizisine Yeni Sezonda 5 Yeni Oyuncu Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/5...
NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani yeni sezon hazırlıklarına başlarken, yeni sezon için 5 yeni oyuncu geleceği iddia edildi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani, düşük reytinglerine rağmen sosyal medyada çok güçlü bir fan kitlesi olması nedeniyle 2. sezon onayı almıştı.
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2. Sezonunda reytinglerini arttırmaya çalışan Yabani, ilk başladığı dönemlerdeki oranları için şimdiden kolları sıvarken, Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi.
Altuntaş'ın haberine göre Yabani yeni sezona çok daha iddialı bir hikayeyle giriş yapmaya hazırlanırken, ayrıca kadroya 5 yeni oyuncu katılacak.
5 yeni karakterin dahil olacağı Yabani'de bu karakterler hakkında henüz hiçbir bilgi verilmezken, ayrıca Yabani'nin sete çıkma tarihi de belirlendi.
20 Ağustos günü sete çıkmaya hazırlanan Yabani ekibi, en geç Eylül'ün ilk haftası yayınlanacak.
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