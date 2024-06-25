MasterChef Bulgaristan'a da Katılmış! Yarışmacı Düzgün Türkçesiyle Şeflerden Övgü Üstüne Övgü Aldı
MasterChef Bulgaristan'a da Katılmış! Yarışmacı Düzgün Türkçesiyle Şeflerden Övgü Üstüne Övgü Aldı
MasterChef Türkiye programına düzgün Türkçesiyle katılan Ivan adındaki bir yarışmacı damgasını vurdu. Genç yarışmacının sevimli tavırları ve Türkçesi şeflerin çok hoşuna gitti. Detaylar içerikte!
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TV8'de ekranlara gelen MasterChef Türkiye programında eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın jüri üyeleri her programda olduğu gibi bu akşam da birbirinden farklı coğrafyalardan ve kültürlerden gelen yarışmacıların yemeklerini tatmaya devam ediyor.
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Bu akşamki programa 2 yıldır İstanbul'da yaşayan Bulgar vatandaşı Ivan Çareşarov'un sevimli tavırları ve düzgün Türkçesi damgasını vurdu.
Beyti kebabıyla yarışan Ivan Çareşarov, daha önce Bulgaristan'daki MasterChef yarışmasına katıldığını ve burada ana kadroya girdiğini jürilere söyledi.
Genç yarışmacı yaptığı yemekle Danilo ve Somer Şef'ten 2 evet ve Mehmet Şef'ten 1 hayır oyu alarak bir sonraki tura geçmeyi hak kazandı.
Türkçesi ile şeflerden takdir toplayan yarışmacının o anlarını buradan izleyebilirsiniz:
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dizi ve survivor bitti sıra geldi master şef e hadi buyur burdan yak şimdi 🚬 🚬