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Göbeği Görünmesin Diye Ellerini Kaldırmayan MasterChef Yarışmacısının Güldüren Anları

Göbeği Görünmesin Diye Ellerini Kaldırmayan MasterChef Yarışmacısının Güldüren Anları

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 11:44

MasterChef Türkiye bir başladı pir başladı. Şu an yarışmacı seçimlerinin yapıldığı programda Çağlar için isimli yarışmacı adayının göbeği gözükmesin diye aldığı önlem herkesi çok güldürdü.

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MasterChef Türkiye uzun bir bekleyişin ardından sonunda yayınlanmaya başladı.

MasterChef Türkiye uzun bir bekleyişin ardından sonunda yayınlanmaya başladı.

Şu an yarışmacı seçmelerinin yapıldığı MasterChef'te jüri üyeleri yemek tadımları yapıp "Evet" veya "Hayır" yanıtı verirken, gelen yarışmacı adayları da sık sık gündem oluyor.

Şu an yarışmacı seçmelerinin yapıldığı MasterChef'te jüri üyeleri yemek tadımları yapıp "Evet" veya "Hayır" yanıtı verirken, gelen yarışmacı adayları da sık sık gündem oluyor.

Bu yarışmacılardan biri de Çağlar oldu.

Bu yarışmacılardan biri de Çağlar oldu.

Yemeği yaptıktan sonra ellerini kaldırması gereken yarışmacı göbeği görünmesin diye ellerini kaldırmayınca stüdyoda kahkaha tufanına sebep oldu.

Yemeği yaptıktan sonra ellerini kaldırması gereken yarışmacı göbeği görünmesin diye ellerini kaldırmayınca stüdyoda kahkaha tufanına sebep oldu.

İşte o anlar:

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