Gibi'nin 14 Yumurta Yiyen Vücutçu Yalvaç'ı ATV'nin Yeni Yarışmasına Katıldı!
Gibi'nin 14 Yumurta Yiyen Vücutçu Yalvaç'ı ATV'nin Yeni Yarışmasına Katıldı!
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Fenomen haline gelen Gibi dizisinde İlkkan'ın vücut geliştirmeci yeğeni Vücutçu Yalvaç dizinin unutulmaz karakterleri arasında yer alıyor.
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İlkkan'ın sabah kahvaltısında 14 yumurta haşladığı Yalvaç karakterine Arda Berç Dalıcı hayat verirken, kendisini bu defa bir yarışma programında gördük.
atv'nin yeni yarışma programı Alan'a katılan Dalıcı, "Günde 14 yumurta kırıyorum" sözleriyle Gibi dizisine gönderme yaparken, "Yarışmacıları yumurta gibi kıracağım" diyerek ilginç bir gözdağı verdi.
İşte Gibi'nin Vücutçu Yalvaç'ının o halleri:
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Dekolte kaygan bir zemindir iyisi çok iyi ama risklidir ayrıca atv zordur tutucudur atv
sensin aslanım sensin😂😂