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Gibi'nin 14 Yumurta Yiyen Vücutçu Yalvaç'ı ATV'nin Yeni Yarışmasına Katıldı!

Gibi'nin 14 Yumurta Yiyen Vücutçu Yalvaç'ı ATV'nin Yeni Yarışmasına Katıldı!

Gibi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 19:44

Gibi dizisinde İlkkan'ın vücut geliştirmeci yeğeni Vücutçu Yalvaç karakteriyle tanıdığımız Arda Berç Dalıcı, atv'de yayınlanan Alan isimli yarışma programına katıldı.

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Fenomen haline gelen Gibi dizisinde İlkkan'ın vücut geliştirmeci yeğeni Vücutçu Yalvaç dizinin unutulmaz karakterleri arasında yer alıyor.

Fenomen haline gelen Gibi dizisinde İlkkan'ın vücut geliştirmeci yeğeni Vücutçu Yalvaç dizinin unutulmaz karakterleri arasında yer alıyor.

İlkkan'ın sabah kahvaltısında 14 yumurta haşladığı Yalvaç karakterine Arda Berç Dalıcı hayat verirken, kendisini bu defa bir yarışma programında gördük.

İlkkan'ın sabah kahvaltısında 14 yumurta haşladığı Yalvaç karakterine Arda Berç Dalıcı hayat verirken, kendisini bu defa bir yarışma programında gördük.

atv'nin yeni yarışma programı Alan'a katılan Dalıcı, "Günde 14 yumurta kırıyorum" sözleriyle Gibi dizisine gönderme yaparken, "Yarışmacıları yumurta gibi kıracağım" diyerek ilginç bir gözdağı verdi.

atv'nin yeni yarışma programı Alan'a katılan Dalıcı, "Günde 14 yumurta kırıyorum" sözleriyle Gibi dizisine gönderme yaparken, "Yarışmacıları yumurta gibi kıracağım" diyerek ilginç bir gözdağı verdi.

İşte Gibi'nin Vücutçu Yalvaç'ının o halleri:

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Yaşar

Dekolte kaygan bir zemindir iyisi çok iyi ama risklidir ayrıca atv zordur tutucudur atv

nevertheless

sensin aslanım sensin😂😂