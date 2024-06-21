Kıyma Makinesinden Nereye: Müge Anlı'ya Katılan Mehmet Taşpınar'ın Küçük Bir Kıza Şantaj Yaptığı İddia Edildi
Kıyma Makinesinden Nereye: Müge Anlı'ya Katılan Mehmet Taşpınar'ın Küçük Bir Kıza Şantaj Yaptığı İddia Edildi
Müge Anlı'nın programında günlerdir Kahramanmaraş'ta yaşanan kıyma makinesi cinayeti iddiaları konuşuluyor. Henüz bu davada kesin bir sonuca ulaşılamamışken Güllü Çolak'ı arayan Mehmet Taşpınar'a tehditten şantaja kadar pek çok suç yöneltildi. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı'da günlerdir ekranlara gelen ve izleyicileri şoke eden kıyma makinesi olayı gün geçtikçe dallanıp budaklanıyor. Mehmet Taşpınar'ın eski sevgilisi Güllü Çolak'ı aramak için katıldığı program, bir kişinin öldürülüp kıyma makinesinde çekildiği iddiasına evrilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü Çolak'ın yeğeninin "Babaannem, halam ve amcam bir kişiyi öldürüp kıyma makinesindan geçirdiler" ifadesi tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylarda iddia sahipleri, programda birbirlerini çeşitli suçlarla suçlamıştı.
Kıyma makinesi cinayeti henüz kesin bir sonuca ulaşmamışken Müge Anlı'nın bugünkü yayınında bir iddia daha hem programdakileri hem de televizyon başında izleyenleri şoke etti.
Programda cinayet, tehdit, şantaj ve taciz iddiaları birbirine girdi. Güllü Çolak, Mehmet Taşpınar'ın, 13 yaşındaki bir kızı kendisine müstehcen fotoğraflar atsın diye şantaj yaptığını iddia etti.
Yayına bağlanan aile ise şantajı doğruladı. Bir iddia daha da duyanları çok şaşırttı. Mehmet Taşpınar'ın tehditle evli bir kadını hamile bıraktığı iddia edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ülkemizin saf, iyilik timsali anadolu insanı!!!
ATV logolu görselde, ortadaki siyahi, başörtü takmış adam kim?
sokaklarda baraj patladı sel olacak kaçın diye bağırıp evleri soyanda buymuş