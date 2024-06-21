Kıyma Makinesinden Nereye: Müge Anlı'ya Katılan Mehmet Taşpınar'ın Küçük Bir Kıza Şantaj Yaptığı İddia Edildi

Müge Anlı'nın programında günlerdir Kahramanmaraş'ta yaşanan kıyma makinesi cinayeti iddiaları konuşuluyor. Henüz bu davada kesin bir sonuca ulaşılamamışken Güllü Çolak'ı arayan Mehmet Taşpınar'a tehditten şantaja kadar pek çok suç yöneltildi. Detaylar içerikte!