Görüş Bildir
Haberler
TV
Tinder Avcısı Müge Anlı'da Yeniden Ortaya Çıktı: "Bir Haftada Sevgilime 1 Milyon TL Kaptırdım!"

Tinder Avcısı Müge Anlı'da Yeniden Ortaya Çıktı: "Bir Haftada Sevgilime 1 Milyon TL Kaptırdım!"

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 10:56

Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında Netlix'te yayınlanan 'Tinder Avcısı' benzeri bir olay yaşandı. Yayına katılan Nurşen hanım, Tinder'dan tanıştığı bir adama bir milyon tl kaptırdığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bayram tatilinin ardından ekranların sevilen ismi Müge Anlı, yeniden yayına devam ediyor. Bugünkü programın ilk konusu dolandırıldığını iddia eden Nurşen hanımdı.

Bayram tatilinin ardından ekranların sevilen ismi Müge Anlı, yeniden yayına devam ediyor. Bugünkü programın ilk konusu dolandırıldığını iddia eden Nurşen hanımdı.

Tinder'dan tanıştığı Mustafa bey ile bir hafta boyunca romantik bir ilişki yaşayan Nurşen hanım, o süreçte bir milyon tl parasını kaptırdığını anlattı.

Tinder'dan tanıştığı Mustafa bey ile bir hafta boyunca romantik bir ilişki yaşayan Nurşen hanım, o süreçte bir milyon tl parasını kaptırdığını anlattı.

Netflix'te yayınlanan Tinder Avcısı'na benzettiği bu hikayede Nurşen hanım maddi ve manevi zarar gördüğünü söyledi.

Netflix'te yayınlanan Tinder Avcısı'na benzettiği bu hikayede Nurşen hanım maddi ve manevi zarar gördüğünü söyledi.

Bir süredir Ankara'da yaşayan Nurşen hanım, yalnızlık çektiği için evlenmek istedi. Mustafa bey de ciddi düşündüğünü söyleyerek Nurşen hanımı ikna etti.

Bir süredir Ankara'da yaşayan Nurşen hanım, yalnızlık çektiği için evlenmek istedi. Mustafa bey de ciddi düşündüğünü söyleyerek Nurşen hanımı ikna etti.

Ardından çeşitli sebeplerle kendisinden belli aralıklarla para aldı. Nurşen hanım paraları, başka bir kadının hesabına attığını fark ettiğinde başından aşağı kaynar sular döküldü.

Ardından çeşitli sebeplerle kendisinden belli aralıklarla para aldı. Nurşen hanım paraları, başka bir kadının hesabına attığını fark ettiğinde başından aşağı kaynar sular döküldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

25 Şubat'ta gerçekleşen olay ile ilgili iddiaların odağındaki Mustafa bey yayına bağladı. Nurşen hanımı parasını ödemek için aradığını ancak kendisine ulaşamadığını söyledi.

25 Şubat'ta gerçekleşen olay ile ilgili iddiaların odağındaki Mustafa bey yayına bağladı. Nurşen hanımı parasını ödemek için aradığını ancak kendisine ulaşamadığını söyledi.

İşte o anlar👇🏻

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın