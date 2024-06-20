Tinder Avcısı Müge Anlı'da Yeniden Ortaya Çıktı: "Bir Haftada Sevgilime 1 Milyon TL Kaptırdım!"
Tinder Avcısı Müge Anlı'da Yeniden Ortaya Çıktı: "Bir Haftada Sevgilime 1 Milyon TL Kaptırdım!"
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Bayram tatilinin ardından ekranların sevilen ismi Müge Anlı, yeniden yayına devam ediyor. Bugünkü programın ilk konusu dolandırıldığını iddia eden Nurşen hanımdı.
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Tinder'dan tanıştığı Mustafa bey ile bir hafta boyunca romantik bir ilişki yaşayan Nurşen hanım, o süreçte bir milyon tl parasını kaptırdığını anlattı.
Netflix'te yayınlanan Tinder Avcısı'na benzettiği bu hikayede Nurşen hanım maddi ve manevi zarar gördüğünü söyledi.
Bir süredir Ankara'da yaşayan Nurşen hanım, yalnızlık çektiği için evlenmek istedi. Mustafa bey de ciddi düşündüğünü söyleyerek Nurşen hanımı ikna etti.
Ardından çeşitli sebeplerle kendisinden belli aralıklarla para aldı. Nurşen hanım paraları, başka bir kadının hesabına attığını fark ettiğinde başından aşağı kaynar sular döküldü.
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25 Şubat'ta gerçekleşen olay ile ilgili iddiaların odağındaki Mustafa bey yayına bağladı. Nurşen hanımı parasını ödemek için aradığını ancak kendisine ulaşamadığını söyledi.
İşte o anlar👇🏻
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