Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu'nun Videosu Viral Oldu!
Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu'nun Videosu Viral Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak ve Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun eğlenceli videosu sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti ekibi hem dizide hem de özel hayatlarında çok sempatikler. Hele dışarda da çok iyi arkadaş olan Mustafa ve Doğa'ya bayılıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizide en içten ve masum bulduğumuz karakter Mustafa'ya hayat veren Emrah Altıntoprak'ın gerçek hayatta da özü sözü bir. Hem çok komik!
Dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ile de çok sıkı arkadaşlar. İkili setten ve dışarda buluşmalarından çektikleri videolar ile hepimizi güldürüyor.
Yine bir video ile sosyal medyada goygoy malzemesi olan ikili çok güldürdü. Altıntoprak, "Yanaklarım kocaman karbonhidrat yemekten" diyen rol arkadaşına yaptığı espri ile gündem oldu.
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın