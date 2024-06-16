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Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Hiç Yabancılamadan Kaan Urgancıoğlu Taklidi Yaptığı Anlar Viral Oldu!

Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Hiç Yabancılamadan Kaan Urgancıoğlu Taklidi Yaptığı Anlar Viral Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 21:24

Kızılcık Şerbeti ekibi bugün bayrama özel bir video yayınlamıştı. Videoda dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun Kaan Urgancıoğlu'nu taklit ettiği dikkatlerden kaçmadı.

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Ünlülerin röportajlarından bazı komik anları arkadaşlarınızla aranızda taklit etmişsinizdir. Kaan Urgancıoğlu'nun röportajı da elimize böyle bir malzeme vermişti.

Ünlülerin röportajlarından bazı komik anları arkadaşlarınızla aranızda taklit etmişsinizdir. Kaan Urgancıoğlu'nun röportajı da elimize böyle bir malzeme vermişti.

Yargı'nın unutulmaz karakteri Ilgaz'a hayat veren başarılı oyuncuya, gecenin bir yarısı, eve dönerken dizi sorulunca "Bana bu saatte hiçbir şey soramazsın" demesi gündem olmuştu.

Yargı'nın unutulmaz karakteri Ilgaz'a hayat veren başarılı oyuncuya, gecenin bir yarısı, eve dönerken dizi sorulunca "Bana bu saatte hiçbir şey soramazsın" demesi gündem olmuştu.

Önce o röportajı hatırlayalım...

Sosyal medyada meme'lere neden olan o röportaj belli ki oyuncuların da diline dolanmış.

Sosyal medyada meme'lere neden olan o röportaj belli ki oyuncuların da diline dolanmış.

Kızılcık Şerbeti Doğa, bugün yayınlanan bayram özel videosunda Urgancıoğlu'nun o sözlerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti Doğa, bugün yayınlanan bayram özel videosunda Urgancıoğlu'nun o sözlerini kullandı.
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Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun minik Cemre ile konuşurken yaptığı taklit viral oldu. İşte o anlar...

Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun minik Cemre ile konuşurken yaptığı taklit viral oldu. İşte o anlar...

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