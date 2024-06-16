Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan'ı 55 Kilo Verdikten Sonra Bambaşka Biri Oldu!
Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan'ı 55 Kilo Verdikten Sonra Bambaşka Biri Oldu!
Kurtlar Vadisi dizinde ‘Güllü Erhan’ karakterine hayat veren Erhan Ufak, 55 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Ufak’ın son halini görenler tanıyamadı.
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Kurtlar Vadisi dizisinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi tanınmış oyuncularla birlikte rol alan ve 'Güllü Erhan' karakterini başarıyla canlandıran Erhan Ufak, son görüntüsüyle herkesi şaşırttı.
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Dizide sempatik bir mafya karakterini canlandıran Ufak, zamanla kilo alsa da bu durumu tersine çevirmeyi başardı.
Dizi sonrası emlak sektörüne geçiş yapan Ufak, halkın gözlerinden uzak, sakin bir yaşam sürdürüyor. Ancak sosyal medyada değişimini görenler tepkisiz kalamıyor.
Bir dönem 140 kiloya kadar çıkan Ufak, kilo sorununu mide küçültme ameliyatı ile çözdü. Bu operasyon sonrasında tam 55 kilo vererek sağlıklı bir yaşama adım attı.
Sosyal medya hesabından güncel fotoğraflarını paylaşan Ufak'ın bu büyük değişimi, takipçilerinin dikkatini çekti.
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Şimdi 85 kilo olan ve fit görünümüyle dikkat çeken Ufak, karizmatik haliyle de beğeni topladı. İşte onun son hali...
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