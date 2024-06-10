Oktay Kaynarca Sonunda İtiraf Etti: 'Süleyman Çakır mı, Hızır Çakırbeyli mi?'

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de Hızır Çakırbeyli karakteri arasında bir karar verdi. Bakın, hangisini daha çok sevmiş?