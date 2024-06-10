Oktay Kaynarca Sonunda İtiraf Etti: 'Süleyman Çakır mı, Hızır Çakırbeyli mi?'
Oktay Kaynarca Sonunda İtiraf Etti: 'Süleyman Çakır mı, Hızır Çakırbeyli mi?'
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de Hızır Çakırbeyli karakteri arasında bir karar verdi. Bakın, hangisini daha çok sevmiş?
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Oktay Kaynarca, başarılı kariyeri ve açık sözlülüğü ile sıkça gündemde yer alıyor.
Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri, izleyicilerin hafızalarında yer etmişti.
Kaynarca, fenomen dizi sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı.
Kaynarca'nın her iki karakteri de büyük beğeni topladı. Kaynarca, en son A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu.
Programda sunucu, Kaynarca'ya 'Süleyman Çakır mı, yoksa Hızır Çakırbeyli mi?' diye bir soru yöneltti. Ünlü oyuncudan bomba itiraf geldi.
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Kaynarca, bu soruya "Bence Hızır Çakırbeyli" yanıtını verdi. Nedenini ise şöyle açıkladı: "Çünkü Hızır daha insan ve daha olgun. Her şeye hakim ve daha keyifli... Açılımı ve yelpazesi daha geniş bir adam. O yüzden itiraf etmek gerekirse Süleyman Çakır'ı oynamak kolay ama Hızır Çakırbeyli karakterini bütün notalarına basarak oynamak hem daha önemli hem de daha zor. O yüzden Hızır Çakırbeyli hoşuma gidiyor."
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