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Survivor Nagihan Yunus Emre Elenir Elenmez Eteğindeki Taşları Döktü: "Beni Darp Etti!"

Survivor Nagihan Yunus Emre Elenir Elenmez Eteğindeki Taşları Döktü: "Beni Darp Etti!"

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
10.06.2024 - 11:45

Survivor All Star'da Yunus Emre finale günler kala elendi. Elenme sonrası Nagihan'dan herkesin ağzını açık bırakacak itiraflar geldi.

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Survivor All Star'da Yunus Emre'nin finale çıkma hayalleri Atakan ile girdiği rekabette son buldu ve yarışmaya veda etti.

Survivor All Star'da Yunus Emre'nin finale çıkma hayalleri Atakan ile girdiği rekabette son buldu ve yarışmaya veda etti.

Yarışmanın başından beri kavgaları ve aldığı cezalarla adından sıkça söz ettiren Yunus Emre hakkında, eski yarışmacı Nagihan'dan çarpıcı iddialar geldi.

Yarışmanın başından beri kavgaları ve aldığı cezalarla adından sıkça söz ettiren Yunus Emre hakkında, eski yarışmacı Nagihan'dan çarpıcı iddialar geldi.

Nagihan paylaşımlarına böyle başladı👇🏻

Nagihan paylaşımlarına böyle başladı👇🏻

Geçmişte yaşadığı jet ski kazasını anımsatan Nagihan, "Ben saliselerle şu an hayattayım verilmiş sadakam varmış. Onun gerzekliği yüzünden ben b.k yoluna gitmiş olacaktım" dedi.

Geçmişte yaşadığı jet ski kazasını anımsatan Nagihan, "Ben saliselerle şu an hayattayım verilmiş sadakam varmış. Onun gerzekliği yüzünden ben b.k yoluna gitmiş olacaktım" dedi.

Nagihan, Yunus Emre hakkındaki suçlamalarına devam etti. "Bu sıradan bir kaza değildi" diyen Nagihan, Yunus Emre'nin kendisine "İşim yarım kaldı" dediğini de belirtti.

Nagihan, Yunus Emre hakkındaki suçlamalarına devam etti. "Bu sıradan bir kaza değildi" diyen Nagihan, Yunus Emre'nin kendisine "İşim yarım kaldı" dediğini de belirtti.
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Nagihan Karadere, "Ayrıca darp olayı da var, ona girmiyorum bile. Bandajla dolaştığım dönemlerde ciddi bir olay yaşadık. O, kontrolünü kaybetti ve beni darp etti. Tabii ki ben de karşılıksız kalmadım" diyerek herkesi şaşırttı.

Nagihan Karadere, "Ayrıca darp olayı da var, ona girmiyorum bile. Bandajla dolaştığım dönemlerde ciddi bir olay yaşadık. O, kontrolünü kaybetti ve beni darp etti. Tabii ki ben de karşılıksız kalmadım" diyerek herkesi şaşırttı.

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