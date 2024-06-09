Survivor Sunucusu Murat Ceylan Yaptığı Paylaşımla Finalistleri mi İfşaladı?
Survivor Sunucusu Murat Ceylan Yaptığı Paylaşımla Finalistleri mi İfşaladı?
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Survivor All Star'da 2024 sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. 13 Haziran Perşembe akşamı İstanbul'da yapılacak final şimdiden büyük heyecan yarattı.
Yarışmaya son olarak Seda, Nefise, Batuhan, Ogeday, Atakan ve Yunus Emre devam etse de, bu akşam yapılacak elemede bir yarışmacı daha adaya veda edecek.
Büyük finale bu kadar yaklaşmışken programın sunucusu Murat Ceylan kafaları karıştırdı.
Nefise ve Ogeday'ın kendine yazdığı notu paylaşan Ceylan, finale kalacak iki ismi mi ifşaladı diye düşündürdü.
Çünkü Murat Ceylan daha önce de Survivor şampiyonu olan Nisa'nın kendisine yazdığı notu paylaşmıştı.
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Adada kalan 4 yarışmacının ardından elemelerin İstanbul'da olacağı açıklanmıştı. Yine de bu durum "Her şey önceden belli mi?" iddialarıyla kafaların karışmasına engel olamadı.
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