Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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1. Bize de öyle geldi açıkçası.
2. Eğer böyleyseniz siz olmuşsunuz.
3. Ne yazık ki biz...
4. Birincilik gelir miydi?
5. Çok ayıp arkadaşlar yapmayın 🥲
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6. Biz de onların büyümesini izleriz artık
7. Neyse bitti bu dönem de şükür diyelim
8. Tebrikler Onedio'dasınız!
9. Burada bir haksızlık var gibi.
10. Pek çok kişiden aynı yorum gelmesi üzdü 🥹
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11. Sönmez'e ne olacak onu da bilemiyoruz şimdi
12. Öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra...
13. Hepimizin diline dolanacak şimdi.
14. Ahahah öyle demeyelim de yine...
15. Dizide kendi spoiler'ı verilmiş
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