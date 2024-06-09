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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

survivor Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
themyscira - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 20:37

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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1. Bize de öyle geldi açıkçası.

1. Bize de öyle geldi açıkçası.
twitter.com

2. Eğer böyleyseniz siz olmuşsunuz.

3. Ne yazık ki biz...

4. Birincilik gelir miydi?

4. Birincilik gelir miydi?
twitter.com

5. Çok ayıp arkadaşlar yapmayın 🥲

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6. Biz de onların büyümesini izleriz artık

6. Biz de onların büyümesini izleriz artık
twitter.com

7. Neyse bitti bu dönem de şükür diyelim

7. Neyse bitti bu dönem de şükür diyelim
twitter.com

8. Tebrikler Onedio'dasınız!

8. Tebrikler Onedio'dasınız!
twitter.com

9. Burada bir haksızlık var gibi.

9. Burada bir haksızlık var gibi.
twitter.com

10. Pek çok kişiden aynı yorum gelmesi üzdü 🥹

10. Pek çok kişiden aynı yorum gelmesi üzdü 🥹
twitter.com
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11. Sönmez'e ne olacak onu da bilemiyoruz şimdi

12. Öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra...

12. Öldün mü kaldın mı diye sor ara sıra...
twitter.com

13. Hepimizin diline dolanacak şimdi.

13. Hepimizin diline dolanacak şimdi.
twitter.com

14. Ahahah öyle demeyelim de yine...

14. Ahahah öyle demeyelim de yine...
twitter.com

15. Dizide kendi spoiler'ı verilmiş

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