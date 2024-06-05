Nesrin Cavadzade'nin Şahane Hayatım'a Vedasında Hilal Altınbilek'i Unutması "Araları mı Açık?" Diye Düşündürdü

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Şahane Hayatım, 5 Haziran'da yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti. İzleyicisinin 'bitmesin' tepkisine rağmen final kararından dönmeyen Şahane Hayatım'ın ardından Nesrin Cavadzade'nin yakın rol arkadaşlarını unuttuğu duygusal paylaşımı gündem oldu.