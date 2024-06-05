Nesrin Cavadzade'nin Şahane Hayatım'a Vedasında Hilal Altınbilek'i Unutması "Araları mı Açık?" Diye Düşündürdü
Nesrin Cavadzade'nin Şahane Hayatım'a Vedasında Hilal Altınbilek'i Unutması "Araları mı Açık?" Diye Düşündürdü
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Şahane Hayatım, 5 Haziran'da yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti. İzleyicisinin 'bitmesin' tepkisine rağmen final kararından dönmeyen Şahane Hayatım'ın ardından Nesrin Cavadzade'nin yakın rol arkadaşlarını unuttuğu duygusal paylaşımı gündem oldu.
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NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Şahane Hayatım yeterli reytinglere ulaşamadığı için ne yazık ki final kararı almıştı.
Dizide canlandırdığı Melisa karakteriyle çok sevilen Nesrin Cavadzade, bu rolüyle sosyal medyada büyük övgü toplamayı her hafta başarıyordu.
Güzel oyuncudan diziye duygusal bir veda paylaşımı geldi.
Sumru Yavrucuk'u övmelere doyamayan Nesrin Cavadzade, veda paylaşımında şunları yazdı:
"Bazı insanlar vardır; onlarla yolunuz kesiştiğinde, eskisinden daha iyi biri haline geldiğinizi hissedersiniz. Sizi onarırlar, tamir ederler, sarıp sarmalarlar, sevgi ve şefkatleriyle hafifletirler, iş disiplinleri ve tutkularıyla yol gösterirler, yolunuzu aydınlatırlar."
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"Melisa'ya veda ederken en büyük teşekkürü üç kadına borçluyum; @sumruyavrucuk, @ezgicill, @_brcsnr_ 🙏🏻🌹♥️🥹 Kızlar, siz olmasaydınız bu karakter var olamazdı."
"Özellikle @sumruyavrucuk, hayata seninle ikinci kez çalışma şansı verdiği için binlerce kez teşekkür ederim. Beni ilhamla, şevkle, arzu ile doldurdun. Her projemde gözüm de gönlüm de seni arayacak. Evrene yolumuzun tekrar tekrar kesişmesi için her türlü manifesti ediyorum. 777 🙏🏻🧿♥️"
"Sizinle gülmek çok güzeldi. Sektörümüzün gerçekten yetenekli ve çalışkan kadınları daha çok fark etmesi dileklerimle, iyi ki varsınız! Hoşçakal Şahane Hayatım! 😘👋🏻"
Ancak vedasında Hilal Altınbilek ve Gökçe Eyüboğlu'nu paylaşmaması akıllara küslük olup olmadığı sorusunu getirdi.
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