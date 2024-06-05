Bahar Setinde Kriz Yarattığı İddia Edilmişti: Rol Arkadaşları Demet Evgar'la İlgili Açıklama Yaptı!
Bahar Setinde Kriz Yarattığı İddia Edilmişti: Rol Arkadaşları Demet Evgar'la İlgili Açıklama Yaptı!
Demet Evgar Bahar'daki muhteşem performansının yanı sıra, dizi setinde olay çıkardığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde de ünlü oyuncu konuyla ilgili sitemli bir gönderme yapmıştı. Bu kez de rol arkadaşlarından iddialarla ilgili açıklama geldi!
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Reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Bahar dizisi, geçtiğimiz hafta bambaşka bir konuyla gündeme gelmişti.
Demet Evgar'ın sette olay çıkardığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, konuyla ilgili açıklamalar da yavaş yavaş gelmeye başlamıştı.
Demet Evgar, konu ile ilgili oldukça sakin ve zarafet dolu bir yanıtla bunun yalnızca dedikodu olduğunu duyurmuştu.
Çok geçmeden yapımdan da iddialara cevap gecikmemişti.
Bu kez de rol arkadaşları Elit Andaç Çam ve Yasemin Kay Allen, Demet Evgar'ı destekleyecek açıklamalarda bulundular.
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Elit Andaç Çam, Demet Evgar'ı övmeye doyamazken böyle bir durumun mümkün olmadığını dile getirdi.
Yasemin Kay Allen ise tüm bunların dedikodudan ibaret olduğunu dile getirdi. Evgar'ın özür dilemediği müddetçe sete devam edilmeyeceği iddiaları da böylece yalanlanmış oldu.
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