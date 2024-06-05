Bahar Setinde Kriz Yarattığı İddia Edilmişti: Rol Arkadaşları Demet Evgar'la İlgili Açıklama Yaptı!

Demet Evgar Bahar'daki muhteşem performansının yanı sıra, dizi setinde olay çıkardığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde de ünlü oyuncu konuyla ilgili sitemli bir gönderme yapmıştı. Bu kez de rol arkadaşlarından iddialarla ilgili açıklama geldi!