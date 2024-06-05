Görüş Bildir
Haberler
TV
Doğaçlama Sahneleriyle Ünlü Bahar'da Bu Kez de Yönetmen Neslihan Yeşilyurt Sesiyle Katıldı!

Doğaçlama Sahneleriyle Ünlü Bahar'da Bu Kez de Yönetmen Neslihan Yeşilyurt Sesiyle Katıldı!

Bahar Dizi
themyscira - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 18:53

Sezona damgasını vuran Bahar dizisi hemen hemen her bölüm karşımıza doğaçlama sahneleriyle çıkmasıyla da gündem olmaya başlamıştı. Bu kez dizinin son bölümüne yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un sesi damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sezonun en çok ses getiren yapımlarından biri olmayı başaran Bahar dizisi, 11 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Sezonun en çok ses getiren yapımlarından biri olmayı başaran Bahar dizisi, 11 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Tüm sırların birer birer açığa çıkmaya başladığı dizide hemen hemen her hafta doğaçlama sahneler gündeme geliyor.

Tüm sırların birer birer açığa çıkmaya başladığı dizide hemen hemen her hafta doğaçlama sahneler gündeme geliyor.

Bu kez de dikkatli izleyiciler Bahar ve annesi Gülçiçek'in sahnesiyle katılan ismin yönetmen Neslihan Yeşilyurt olduğunu fark etti.

Bu kez de dikkatli izleyiciler Bahar ve annesi Gülçiçek'in sahnesiyle katılan ismin yönetmen Neslihan Yeşilyurt olduğunu fark etti.

Safiye teyze rolüyle sahneye sesiyle katılan kişinin Neslihan Yeşilyurt olduğu kısa sürede ortaya çıktı!

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Meğer Neslihan Hanım daha önce de bir sahneye konuk olmuş. Tatlı bir hareket, daha çok bekleriz!

Meğer Neslihan Hanım daha önce de bir sahneye konuk olmuş. Tatlı bir hareket, daha çok bekleriz!
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın