Doğaçlama Sahneleriyle Ünlü Bahar'da Bu Kez de Yönetmen Neslihan Yeşilyurt Sesiyle Katıldı!
Doğaçlama Sahneleriyle Ünlü Bahar'da Bu Kez de Yönetmen Neslihan Yeşilyurt Sesiyle Katıldı!
Sezona damgasını vuran Bahar dizisi hemen hemen her bölüm karşımıza doğaçlama sahneleriyle çıkmasıyla da gündem olmaya başlamıştı. Bu kez dizinin son bölümüne yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un sesi damga vurdu.
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Sezonun en çok ses getiren yapımlarından biri olmayı başaran Bahar dizisi, 11 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor.
Tüm sırların birer birer açığa çıkmaya başladığı dizide hemen hemen her hafta doğaçlama sahneler gündeme geliyor.
Bu kez de dikkatli izleyiciler Bahar ve annesi Gülçiçek'in sahnesiyle katılan ismin yönetmen Neslihan Yeşilyurt olduğunu fark etti.
Safiye teyze rolüyle sahneye sesiyle katılan kişinin Neslihan Yeşilyurt olduğu kısa sürede ortaya çıktı!
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Meğer Neslihan Hanım daha önce de bir sahneye konuk olmuş. Tatlı bir hareket, daha çok bekleriz!
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