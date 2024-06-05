Survivor'dan Elenen Hilmi Cem, Soluğu Murat Ceylan'ın Yanında Aldı!
Survivor'dan Elenen Hilmi Cem, Soluğu Murat Ceylan'ın Yanında Aldı!
Survivor All Star'a son veda isimlerden Hilmi Cem İntepe, yarışmadan elenir elenmez soluğu yakın arkadaşı ve Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yanında aldı.
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Heyecanın asla bitmediği ve tamamen güce dayalı olan Survivor'ın tamamen güce dayalı bu sezonunda son elenen yarışmacı Hilmi Cem olmuştu.
Atakan'la kıyasıya yarış veren Hilmi Cem çok az bir farkla Survivor'a veda eden isim olurken, sosyal medyadaki ilk paylaşımı ondan değil yakın arkadaşı Murat Ceylan'dan geldi.
Survivor'dan elenmesinin ardından soluğu Survivor sunucusu arkadaşı Murat Ceylan'ın yanında alan Hilmi Cem, ilk paylaşımında beraber fotoğraflarına yer verdi.
İşte Murat Ceylan'ın o paylaşımı:
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