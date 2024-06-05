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Bahar ve Evren'in Hiçbir Şey Konuşmadan Kavga Ettiği Sahne Viral Oldu!

Bahar ve Evren'in Hiçbir Şey Konuşmadan Kavga Ettiği Sahne Viral Oldu!

Bahar Dizi Demet Evgar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 13:07

Yayınlandığı andan itibaren televizyondaki tüm dengeleri değiştiren Bahar'ın son bölümünü yine izlemelere doyamadık. Evren'in Bahar'a açılmasıyla hepimiz tek yürek olurken, Bahar'ın Evren'i reddettiği sahnede hiçbir şey konuşulmamasına rağmen çok şey konuşulması gündem oldu.

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Ekrana çiçek açtıran dizi Bahar, Salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Ekrana çiçek açtıran dizi Bahar, Salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Bahar'la Timur'un ayrılacağını öğrendikten sonra hızla harekete geçen Evren'in duygularını direkt Bahar'a söylemesiyle hepimiz derin bir "Oh" çeksek de Bahar pek oralı olmamıştı.

Bahar'la Timur'un ayrılacağını öğrendikten sonra hızla harekete geçen Evren'in duygularını direkt Bahar'a söylemesiyle hepimiz derin bir "Oh" çeksek de Bahar pek oralı olmamıştı.

Son bölümde Evren'e başka birini bulmasını öneren Bahar'ın ifadesi korktuğunu cayır cayır belli ederken, o sahnede Evren ve Bahar'ın hiç konuşmadan anlaşabilmesi viral oldu.

Son bölümde Evren'e başka birini bulmasını öneren Bahar'ın ifadesi korktuğunu cayır cayır belli ederken, o sahnede Evren ve Bahar'ın hiç konuşmadan anlaşabilmesi viral oldu.

İşte o sahne:

Tabii o anlara yorumlar da gecikmedi:

Tabii o anlara yorumlar da gecikmedi:
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