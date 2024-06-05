Bahar ve Evren'in Hiçbir Şey Konuşmadan Kavga Ettiği Sahne Viral Oldu!

Yayınlandığı andan itibaren televizyondaki tüm dengeleri değiştiren Bahar'ın son bölümünü yine izlemelere doyamadık. Evren'in Bahar'a açılmasıyla hepimiz tek yürek olurken, Bahar'ın Evren'i reddettiği sahnede hiçbir şey konuşulmamasına rağmen çok şey konuşulması gündem oldu.