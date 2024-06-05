Perran Kutman, Hayat Bilgisi'ndeki Afet Hoca Repliklerini Yıllar Sonra Tekrardan Söyledi!
Perran Kutman, Hayat Bilgisi'ndeki Afet Hoca Repliklerini Yıllar Sonra Tekrardan Söyledi!
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2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi o dönem hepimizi etkisi altına almıştı.
Perran Kutman'ın Afet Güçverir karakterine hayat verdiği dizi hala unutulmazlar arasında yer alırken, Candaş Tolga Işık'ın yeni projesi Fenomen'le tekrardan gündem oldu.
Hafızalara kazınan dizi karakterlerini tekrardan hatırlayacağımız bir proje olan Fenomen'e Perran Kutman'ı konuk olan Işık, Kutman'a Afet Hoca'nın repliklerini yıllar sonra tekrardan söyletti.
Özellikle "Hoca camide" repliğiyle unutamadığımız Afet Güçverir'i canlandıran Perran Kutman'ın o anları kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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Tabii bu gelişmeye yorumlar da gecikmedi:
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