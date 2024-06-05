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Perran Kutman, Hayat Bilgisi'ndeki Afet Hoca Repliklerini Yıllar Sonra Tekrardan Söyledi!

Perran Kutman, Hayat Bilgisi'ndeki Afet Hoca Repliklerini Yıllar Sonra Tekrardan Söyledi!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 10:23

Candaş Tolga Işık'ın KAFA TV'deki yeni projesi Fenomen şimdiden büyük merak uyandırırken, Türk sinemasının unutulmaz ismi Perran Kutman, yıllar önce yer aldığı Hayat Bilgisi dizisindeki Afet Hoca karakterinin repliklerini tekrar etti.

KAYNAK. KAFA TV/ Fenomen

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2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi o dönem hepimizi etkisi altına almıştı.

2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi o dönem hepimizi etkisi altına almıştı.

Perran Kutman'ın Afet Güçverir karakterine hayat verdiği dizi hala unutulmazlar arasında yer alırken, Candaş Tolga Işık'ın yeni projesi Fenomen'le tekrardan gündem oldu.

Perran Kutman'ın Afet Güçverir karakterine hayat verdiği dizi hala unutulmazlar arasında yer alırken, Candaş Tolga Işık'ın yeni projesi Fenomen'le tekrardan gündem oldu.

Hafızalara kazınan dizi karakterlerini tekrardan hatırlayacağımız bir proje olan Fenomen'e Perran Kutman'ı konuk olan Işık, Kutman'a Afet Hoca'nın repliklerini yıllar sonra tekrardan söyletti.

Hafızalara kazınan dizi karakterlerini tekrardan hatırlayacağımız bir proje olan Fenomen'e Perran Kutman'ı konuk olan Işık, Kutman'a Afet Hoca'nın repliklerini yıllar sonra tekrardan söyletti.

Özellikle "Hoca camide" repliğiyle unutamadığımız Afet Güçverir'i canlandıran Perran Kutman'ın o anları kısa sürede viral oldu.

Özellikle "Hoca camide" repliğiyle unutamadığımız Afet Güçverir'i canlandıran Perran Kutman'ın o anları kısa sürede viral oldu.

İşte o anlar:

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Tabii bu gelişmeye yorumlar da gecikmedi:

Tabii bu gelişmeye yorumlar da gecikmedi:
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