Yonca Evcimik'ten "Hayatında Biri Var mı?" Sorusuna Kızıl Goncalar Yanıtı!
Yonca Evcimik'ten "Hayatında Biri Var mı?" Sorusuna Kızıl Goncalar Yanıtı!
TV8 ekranlarında Aramızda Kalmasın programına konuk olan Yonca Evcimik, 'Hayatında biri var mı?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.
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Türk pop müziğinin eskimeyen ismi Yonca Evcimik, TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.
Özel hayatı hakkında açıklamalar bulunan Evcimik, "Hayatında biri var mı?" sorusuna "Evet" derken, bu ilişkinin platonik olduğunu belirtti.
Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd Efendi karakterine platonik olarak aşık olduğunu belirten Evcimik ilk başta herkesi şaşırtırken, o anlar kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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