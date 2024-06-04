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Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak, Doktor Ünlüleri Tahmin Etti

Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak, Doktor Ünlüleri Tahmin Etti

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 22:44

Bahar dizisindeki Seren karakteriyle çok sevdiğimiz Nil Sude Albayrak, Onedio'ya konuk oldu! Esas mesleği doktor olan ünlüleri tahmin eden Albayrak'ın o anları kısa sürede beğeni topladı.

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Ekrana çiçek açtıran Bahar dizisiyle hepimizin beğenisini kazanan Nil Sude Albayrak, Onedio'da konuğumuz oldu.

Ekrana çiçek açtıran Bahar dizisiyle hepimizin beğenisini kazanan Nil Sude Albayrak, Onedio'da konuğumuz oldu.

Dizide bir doktora hayat veren Albayrak'ın artık doktorları gözünden tanıyacağına emin olan ekibimiz ona esas mesleği 'doktor' olan ünlüleri sordu.

Dizide bir doktora hayat veren Albayrak'ın artık doktorları gözünden tanıyacağına emin olan ekibimiz ona esas mesleği 'doktor' olan ünlüleri sordu.

Mabel Matiz, Selma Ergeç, Ercan Kesal gibi isimleri doğru tahmin eden Nil Sude Albayrak, tüm sorulara doğru yanıt vererek doktorları gözünden tanıdı.

Mabel Matiz, Selma Ergeç, Ercan Kesal gibi isimleri doğru tahmin eden Nil Sude Albayrak, tüm sorulara doğru yanıt vererek doktorları gözünden tanıdı.

İşte o anlar:

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