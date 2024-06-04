Kuzeni ve Onun Eşine Kaçan Karı Koca Çiftin Kafa Yakan İlişki Sarmalı
Kuzeni ve Onun Eşine Kaçan Karı Koca Çiftin Kafa Yakan İlişki Sarmalı
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Dallas'ı aratmayan bir olay işleniyor.
Esra Erol'a başvuran Eyüp Bey'in eşi Şükriye'nin evli kuzeniyle ilişki yaşadığı iddiasıyla programa gelmesi herkesi şaşırtırken, bu olayın ardından gelen diğer iddialar tam anlamıyla dumur etti.
"Karım Şükriye, evli akrabası ile yasak ilişki yaşıyor" iddiasıyla stüdyoyu sallayan Eyüp, 2022 yılında eşiyle boşanmanın kıyısından döndüğünü, fakat yasak aşkı Hakan'la barışınca kendisini terk ettiğini açıkladı.
Eşi Eyüp'ün iddialarının ardından stüdyoya gelen Şükriye, eşi Eyüp'ün Hakan'ın karısı İpek'le ilişki yaşadığını söyleyip ortalığı daha da karıştırınca başta Esra Erol olmak üzere herkes duruma inanamadı.
"Kocam ile inat uğruna evlendim. Kocam beni ve ailemi tehdit ediyor. Kocam bana 'İpek hakkında çok önemli bilgiler paylaşacağım' dedi." diyen Şükriye, iddialarını sürdürürken, Hakan ise eşiyle zaten ayrı olduğunu ve Şükriye'ye ilişkisine sonra başladığını açıkladı.
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Tam anlamıyla çorbaya dönen olayda karı-koca çifti kuzeni ve eşiyle yasak ilişki yaşarken Eyüp, İpek'le ilişki yaşadığı iddialarını "İpek benim anamdır, bacımdır" sözleriyle reddetti.
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