Kuzeni ve Onun Eşine Kaçan Karı Koca Çiftin Kafa Yakan İlişki Sarmalı

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da yine dumur eden anlar yaşandı. Kuzeni Hakan'a kaçtığı iddia edilen Şükriye'nin eşi Eyüp yaşadıklarını programa taşırken eşi, Eyüp'ün Hakan'ın karısı İpek'le ilişkisi olduğunu anlatınca ortalık karıştı.