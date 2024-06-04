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Kuzeni ve Onun Eşine Kaçan Karı Koca Çiftin Kafa Yakan İlişki Sarmalı

Kuzeni ve Onun Eşine Kaçan Karı Koca Çiftin Kafa Yakan İlişki Sarmalı

Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 19:48

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da yine dumur eden anlar yaşandı. Kuzeni Hakan'a kaçtığı iddia edilen Şükriye'nin eşi Eyüp yaşadıklarını programa taşırken eşi, Eyüp'ün Hakan'ın karısı İpek'le ilişkisi olduğunu anlatınca ortalık karıştı.

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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Dallas'ı aratmayan bir olay işleniyor.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Dallas'ı aratmayan bir olay işleniyor.

Esra Erol'a başvuran Eyüp Bey'in eşi Şükriye'nin evli kuzeniyle ilişki yaşadığı iddiasıyla programa gelmesi herkesi şaşırtırken, bu olayın ardından gelen diğer iddialar tam anlamıyla dumur etti.

Esra Erol'a başvuran Eyüp Bey'in eşi Şükriye'nin evli kuzeniyle ilişki yaşadığı iddiasıyla programa gelmesi herkesi şaşırtırken, bu olayın ardından gelen diğer iddialar tam anlamıyla dumur etti.

"Karım Şükriye, evli akrabası ile yasak ilişki yaşıyor" iddiasıyla stüdyoyu sallayan Eyüp, 2022 yılında eşiyle boşanmanın kıyısından döndüğünü, fakat yasak aşkı Hakan'la barışınca kendisini terk ettiğini açıkladı.

"Karım Şükriye, evli akrabası ile yasak ilişki yaşıyor" iddiasıyla stüdyoyu sallayan Eyüp, 2022 yılında eşiyle boşanmanın kıyısından döndüğünü, fakat yasak aşkı Hakan'la barışınca kendisini terk ettiğini açıkladı.

Eşi Eyüp'ün iddialarının ardından stüdyoya gelen Şükriye, eşi Eyüp'ün Hakan'ın karısı İpek'le ilişki yaşadığını söyleyip ortalığı daha da karıştırınca başta Esra Erol olmak üzere herkes duruma inanamadı.

Eşi Eyüp'ün iddialarının ardından stüdyoya gelen Şükriye, eşi Eyüp'ün Hakan'ın karısı İpek'le ilişki yaşadığını söyleyip ortalığı daha da karıştırınca başta Esra Erol olmak üzere herkes duruma inanamadı.

"Kocam ile inat uğruna evlendim. Kocam beni ve ailemi tehdit ediyor. Kocam bana 'İpek hakkında çok önemli bilgiler paylaşacağım' dedi." diyen Şükriye, iddialarını sürdürürken, Hakan ise eşiyle zaten ayrı olduğunu ve Şükriye'ye ilişkisine sonra başladığını açıkladı.

"Kocam ile inat uğruna evlendim. Kocam beni ve ailemi tehdit ediyor. Kocam bana 'İpek hakkında çok önemli bilgiler paylaşacağım' dedi." diyen Şükriye, iddialarını sürdürürken, Hakan ise eşiyle zaten ayrı olduğunu ve Şükriye'ye ilişkisine sonra başladığını açıkladı.
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Tam anlamıyla çorbaya dönen olayda karı-koca çifti kuzeni ve eşiyle yasak ilişki yaşarken Eyüp, İpek'le ilişki yaşadığı iddialarını "İpek benim anamdır, bacımdır" sözleriyle reddetti.

Tam anlamıyla çorbaya dönen olayda karı-koca çifti kuzeni ve eşiyle yasak ilişki yaşarken Eyüp, İpek'le ilişki yaşadığı iddialarını "İpek benim anamdır, bacımdır" sözleriyle reddetti.

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Turgut Güler

Ortada bi ekip çalışması var gibi, grup haline gelmişler, e tabi ne demişler; Kimse seyir halindeyken hacetini gideremez durup yapar, birbirini sevenler birb... Devamını Gör