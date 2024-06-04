Diziden Ayrılıyor mu? Yalı Çapkını'nın Pelin'inden Akılları Karıştıran Açıklama!
Diziden Ayrılıyor mu? Yalı Çapkını'nın Pelin'inden Akılları Karıştıran Açıklama!
Yalı Çapkını'nda Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, muhabirlerin dizi ile ilgili sorularına yanıt verdi. Akılları karıştıran açıklamadan diziden ayrılacak, dedikoduları türedi.
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Star TV'nin popüler dizisi "Yalı Çapkını", ikinci sezonunun sonuna yaklaşıyor. Sezon finali öncesi, dizi ekibindeki değişiklikler hakkında dedikodular dolaşıyor.
Daha önce, Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan karakterinin diziden ölüm sahnesiyle ayrılması büyük yankı uyandırmıştı. Şimdiyse, Pelin karakterinin de diziden ayrılacağına dair söylentiler var.
Bu konuda en çok merak edilen isim olan Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, Elle Style Ödül Töreni'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kahraman, gelecekteki projelerde bir araya gelebileceklerini belirtti ve bu da onun diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusundaki spekülasyonları artırdı.
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