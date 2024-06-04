Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Dizide Yaşanan Ayrılık Rüzgarı Hakkında İlk Kez Konuştu!

Kızılcık Şerbeti 7 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak. Gelecek sezon izlediğimiz birçok oyuncu dizide olmayacak. Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör dizideki bu ayrılık rüzgarı hakkında ilk kez konuştu. Bakın, neler söyledi?