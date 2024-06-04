Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Dizide Yaşanan Ayrılık Rüzgarı Hakkında İlk Kez Konuştu!
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Dizide Yaşanan Ayrılık Rüzgarı Hakkında İlk Kez Konuştu!
Kaynak: https://x.com/mugevegulsen/status/179...
Kızılcık Şerbeti 7 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak. Gelecek sezon izlediğimiz birçok oyuncu dizide olmayacak. Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör dizideki bu ayrılık rüzgarı hakkında ilk kez konuştu. Bakın, neler söyledi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bomba gibi bir sezonun ardından ekranlara veda ediyor.
Bütün bir yıl boyunca bizi kaosa doyuran Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran'da ekranlara veda edecek.
Sezon finali kadar gündemimizde olan bir diğer konu ise diziden birçok oyuncunun gelecek sezonda yer almayacak olması.
Önce Sönmez teyzemiz, sonra Nursema ile "best couple" yaptığımız Rüzgar, şimdi de Alev, Umut ve Çimen karakterleri hikayeye veda ediyor.
Çıkan ayrılık haberleri hepimizi üzse de oyunculardan gelecek açıklamaları da merak ediyoruz. Konu ile ilgili ilk kez konuşan başrol Doğukan Güngör oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, dizide yaşanan ayrılık rüzgarı hakkında oldukça yalın konuştu.
Diziden ayrılan arkadaşlarına başarılar diledi. İşte o konuşma👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın