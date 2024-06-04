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Biri mi Ölecek?! Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Fragmanı Meraktan Tırnak Kemirtir!

Biri mi Ölecek?! Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Fragmanı Meraktan Tırnak Kemirtir!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 10:31

Severek izlediğimiz Kızılcık Şerbeti dizisi 7 Haziran Cuma günü ekranlara veda edecek. Sezon finali fragmanı sonunda geldi. İzleyenler heyecandan küçük dilini yuttu.

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Kızılcık Şerbeti efsane bir sezon finali ile ekranlara veda ediyor. 7 Haziran'da yayınlanacak son bölümden önce bazı kötü haberler almıştık.

Kızılcık Şerbeti efsane bir sezon finali ile ekranlara veda ediyor. 7 Haziran'da yayınlanacak son bölümden önce bazı kötü haberler almıştık.

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