Biri mi Ölecek?! Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Fragmanı Meraktan Tırnak Kemirtir!
Biri mi Ölecek?! Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Fragmanı Meraktan Tırnak Kemirtir!
Severek izlediğimiz Kızılcık Şerbeti dizisi 7 Haziran Cuma günü ekranlara veda edecek. Sezon finali fragmanı sonunda geldi. İzleyenler heyecandan küçük dilini yuttu.
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Kızılcık Şerbeti efsane bir sezon finali ile ekranlara veda ediyor. 7 Haziran'da yayınlanacak son bölümden önce bazı kötü haberler almıştık.
Diziden önce Sönmez teyzemizin, sonra Nursema ile aşkları yeni alevlenen Rüzgar'ın gideceğini öğrenmiştik. Ama bu kadarla kalmadı...
Yeni sezonda Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen ve Apo'nun çocuğuna hamile olan Alev de olmayacak. Yani, kaos severler olarak tadımız biraz kaçtı!
Neyse ki fragman bizi kendimize getirdi, yaralaramızı sardı. Bakın, bizi aylarca ekranın başında çaresiz bekletecek o son bölümde neler neler yaşanacak...
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Kızılcık Şerbosu'nu izlemeyenimiz yok!
Şokk!
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Kıvılcım derdin, derdimizdir🥹
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Peki siz ne düşünüyorsunuz?
Merdivenlerden kim düşmüş olabilir? Yorumlarda buluşalım...
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