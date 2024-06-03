Şimdi Ne Olacak Peki? Kızılcık Şerbeti'nde İki Ana Karakter Birden Diziden Ayrılıyor!
Şimdi Ne Olacak Peki? Kızılcık Şerbeti'nde İki Ana Karakter Birden Diziden Ayrılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılcık Şerbeti'nde dört oyuncunun diziden ayrılacağı söylenmişti. Oyuncular tarafından bu durum yalanlansa da dizide durumlar netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yiğit Kirazcı ve Serkan Tınmaz'ın ardından diziden ayrılacak iki isim belli oldu!
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Sezon finalinde Nilay'ın Ömer ve Görkem ilişkisini tüm sülalenin önünde patlatmasını beklediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Pek çok oyuncunun ayrılacağı iddia edilen dizide kimlerin ayrılacağı netlik kazanmaya başladı.
Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın CNBC-e'de program yapacağı haberinin yayılmasının hemen ardından diziden ayrılması da netleşmişti hatırlarsanız.
Onun ardından da Umut karakterini canlandıran Serkan Tınmaz'ın vedası üzerine konuşmuştuk.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden ayrılacak diğer iki isim de kesinleşmiş.
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Alev'i canlandıran Müjde Uzman diziden ayrılması netleşen isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı astım kriziyle gündeme gelen Uzman, bu iddialarla gündeme gelse de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.
Diğer ayrılacak oyuncu ise Çimen'e hayat veren Selin Türkmen'miş. Ne yalan söyleyelim, bu isme daha çok şaşırdık doğrusu!
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