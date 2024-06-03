Şimdi Ne Olacak Peki? Kızılcık Şerbeti'nde İki Ana Karakter Birden Diziden Ayrılıyor!

Kızılcık Şerbeti'nde dört oyuncunun diziden ayrılacağı söylenmişti. Oyuncular tarafından bu durum yalanlansa da dizide durumlar netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yiğit Kirazcı ve Serkan Tınmaz'ın ardından diziden ayrılacak iki isim belli oldu!