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Vedalar Devam Ediyor: Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan İkinci Oyuncu Belli Oldu!

Vedalar Devam Ediyor: Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan İkinci Oyuncu Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 16:37

Show TV'nin tartışmasız en iyi işlerinden Kızılcık Şerbeti'nin fragmanına günler kala diziden ayrılan isimler duyurulmaya başladı. Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın Şerbo'ya veda edeceği belli olurken, Birsen Altuntaş ikinci oyuncuyu da açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti tüm ihtişamıyla yayın hayatına devam ediyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti tüm ihtişamıyla yayın hayatına devam ediyor.

İki sezondur aynı kadroyla devam eden Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline sayılı günler kala gazeteci Birsen Altuntaş kadroda değişimler olacağının sinyallerini vermişti.

İki sezondur aynı kadroyla devam eden Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline sayılı günler kala gazeteci Birsen Altuntaş kadroda değişimler olacağının sinyallerini vermişti.

Alev-Apo'nun gizli ilişkisi, Nursema'nın aldatılması, Fatih'in psikopat yeni karısı derken Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bangır bangır gelirken, diziden 4 oyuncunun ayrılacağı iddia edilmişti.

Alev-Apo'nun gizli ilişkisi, Nursema'nın aldatılması, Fatih'in psikopat yeni karısı derken Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bangır bangır gelirken, diziden 4 oyuncunun ayrılacağı iddia edilmişti.

Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'ne veda eden ilk isim olurken ikinci ismi Birsen Altuntaş açıkladı.

Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'ne veda eden ilk isim olurken ikinci ismi Birsen Altuntaş açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre Şerbo'ya veda eden ikinci isim Nursema'yı aldattıktan sonra hepimizin yeni nefreti olan Umut karakteri.

Altuntaş'ın haberine göre Şerbo'ya veda eden ikinci isim Nursema'yı aldattıktan sonra hepimizin yeni nefreti olan Umut karakteri.
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Serkan Tınmaz'ın canlandırdığı Umut karakteri sezon finalinde diziye veda edecek 4 isimden biri olacak.

Serkan Tınmaz'ın canlandırdığı Umut karakteri sezon finalinde diziye veda edecek 4 isimden biri olacak.

Peki sizce diğer iki oyuncu kim?

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umut çok bile durdu

Yagmur Kalafat

Sönmez, Alev veya Nursema üçlüsünden biri olabilir mi?

Hukuk Kuşu

A haha 😂 😂 Nursema karakteri çok oyuncu gömdü. Ertuğrul, Rüzgar, Umut, ilk kocası, görücü gelen damat adayı, bu oyuncular elendi. 😂😂